Um dos melhores animes de todos os tempos está na Netflix

Para quem é fã de animes – e até mesmo para quem não tem muita familiaridade com as animações japonesas – a Netflix conta com um lançamento de peso. Trata-se de Monster, uma clássica produção que acaba de chegar ao catálogo da plataforma. Dramático, chocante, sombrio e cheio de reviravoltas, o anime é considerado “um dos melhores de todos os tempos”.

O anime Monster conta com 74 episódios, e os 30 primeiros estão disponíveis na Netflix. A animação é, basicamente, uma recriação quadro a quadro do icônico mangá de Naoki Urasawa, lançado entre 1994 e 2001.

Continua depois da publicidade

Volta e meia, Monster aparece nas listas dos “melhores animes de todos os tempos”. Além de conquistar o público, a animação ganhou o coração da crítica especializada.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e a estreia de Monster na Netflix; confira!

Conheça a sombria trama de Monster na Netflix

A complexa trama de Monster acompanha, primordialmente, a jornada de um médico que persegue um serial killer para consertar um terrível erro do passado.

“Um neurocirurgião brilhante mergulha em uma jornada sombria ao tentar resolver uma série de assassinatos envolvendo um paciente que ele salvou”, afirma a sinopse oficial de Monster.

Como você já pode perceber, a temática do anime é bastante adulta, e por isso, o anime é recomendado para maiores de 16 anos. Definitivamente, não é uma história para crianças.

Monster conta a história do Dr. Kenzo Tenma, um jovem e talentoso neurocirurgião japonês que trabalha em um hospital de Dusseldorf – enquanto a Alemanha ainda era separada pela Cortina de Ferro.

Em uma noite, dois irmãos gêmeos – Johan e Anna – chegam ao hospital em estado grave. Johan surge como uma bala na cabeça, e Anna aparece completamente traumatizada, sem conseguir falar.

As crianças são as únicas sobreviventes de um massacre que havia vitimado seus pais. No entanto, à medida que Tenma começa a cirurgia de Johan, o prefeito da cidade é internado no hospital, também à beira da morte.

Os superiores de Tenma ordenam que o médico abandone Johan e comece a operar o prefeito. Porém, insatisfeito com a política interna do hospital, o médico decide continuar a operação do garoto.

A cirurgia de Johan é um sucesso, mas ao mesmo tempo, o prefeito acaba morrendo. Essa sucessão de eventos destrói a vida de Tenma, que perde o cargo no hospital e é abandonado pela namorada.

Eventualmente, Johan e Anna desaparecem no hospital – na mesma noite em que vários médicos são assassinados.

Trama de Monster tem salto temporal de 9 anos

Nesse momento, a série salta 9 anos para o futuro. Tenma consegue retomar a carreira, e agora, é o chefe de cirurgias do Hospital Eisler Memorial.

Um dia, um criminoso chamado Junkers chega ao hospital após ter sido atropelado. Após ser operado por Tenma, o criminoso admite seus atos, ao mesmo tempo em que murmura constantemente a palavra “Monstro”, sem explicar porquê.

Simpatizando com Junkers, Tenma decide visitá-lo, mas depara-se com o policial que o vigiava assassinado e a cama vazia. Devido à semelhança com o caso dos gêmeos de nove anos atrás, Tenma corre atrás do seu paciente até um edifício abandonado. E aí, ele encontra ninguém menos que Johan – a criança que havia salvo em Dusseldorf.

Johan, dessa forma, é o verdadeiro “Monstro” da história, um serial killer psicopata que percorre a Europa orquestrando os mais terríveis crimes.

A partir daí, Tenma se envolve em uma perigosa jornada para capturar Johan e compensar seu erro do passado.

O anime conta com inúmeras reviravoltas, nas quais Tenma descobre terríveis segredos sobre a origem de Johan e faz de tudo para parar o psicopata.

Os 30 primeiros episódios de Monster estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.