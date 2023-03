Vegeta seria capaz de destruir o universo e Dragon Ball já provou isso

Vegeta é um dos lutadores mais fortes do universo de Dragon Ball, mas o que nem todos sabem é que ele seria capaz de destruir o universo. Dragon Ball GT prova isso.

Quando Vegeta foi introduzido no início de Dragon Ball Z, ficou claro que ele não é alguém com quem se brinca, mas também era evidente que ele não era tão poderoso quanto outros personagens da série.

Continua depois da publicidade

Claro, Vegeta provou ser mais forte do que todos os guerreiros individuais (incluindo Goku), mas ele ainda não era nada comparado a Freeza – ou mesmo lutadores menores como as Forças Especiais Ginyu.

À medida que a série progrediu, no entanto, o poder dele foi crescendo. Contudo, sempre houve alguém mais forte do que ele em todo o Dragon Ball Z, seja Trunks do futuro, Cell ou Majin Buu.

Então, a jornada de Vegeta em Dragon Ball Z terminou sem que ele se elevasse além do poder de um Super Saiyajin 2.

No entanto, Dragon Ball GT muda isso em grande estilo, dando a Vegeta uma atualização sinistra capaz de causar estragos na própria natureza do universo.

#image_title

Vegeta quase abre um buraco no espaço-tempo

No episódio 30 de Dragon Ball GT, Baby fundiu-se com Vegeta e efetivamente assumiu seu corpo, tornando-se uma das entidades mais fortes do cosmos.

Não só isso, mas Baby assumiu o planeta corrompendo todos na Terra e adicionando-os à sua mente de colmeia coletiva. Quando Goku voltou à Terra após sua jornada de um ano pelo universo com Trunks e Pan procurando as Esferas do Dragão da Estrela Negra, o herói Saiyajin desafiou o corrompido Vegeta – mas, infelizmente, Goku não teve chance.

Baby-Vegeta desviou a energia de todos no planeta (como eles estavam sob seu controle) e criou uma versão sombria da Genki dama e lançou-a em Goku – e enquanto o ataque era para matá-lo, fez um pouco mais do que isso.

Enquanto esse poder nunca fez contato com Goku, a explosão dessa energia escura concentrada rasgou um buraco através da realidade de Dragon Ball e criou um portal para outra dimensão – um portal pelo qual Goku caiu.

Esse nível de poder é inédito dentro da franquia, mesmo quando se considera as vastas quantidades de poder que estão sendo exercidas por esses personagens.

A coisa mais próxima de alguém ser capaz de rasgar um buraco através das dimensões foi mostrada na Saga Majin Buu de Dragon Ball Z depois que a Câmara do Tempo foi destruída e aqueles presos dentro precisaram encontrar uma saída. Embora isso fosse impressionante, a Sala do Tempo já estava ligada ao reino físico.

Em essência, o fato de que Vegeta – alguém que não poderia nem mesmo chegar a Super Saiyajin 3 até o final de DBZ – poderia exercer o poder de literalmente quebrar a realidade de Dragon Ball é incrivelmente significativo, e realmente fala sobre o quão longe Vegeta chegou de sua estreia DBZ para este momento inovador em Dragon Ball GT.

Dragon Ball está disponível no Crunchyroll.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.