Astro de Stranger Things pediu conselhos a Ryan Reynolds após fracasso

Ao mesmo tempo em que Jim Hopper de Stranger Things é amado por seus fãs, o Hellboy no Longa de 2019, pelo o contrário é odiado. David Harbour é quem dá vida a ambos personagens, e viu o filme em que estrelou afundar nas bilheterias.

Foi difícil o ator superar a experiência

Perguntado sobre o filme, ele admitiu ter ficado desapontado com seu desempenho mas que estava sendo irrealista sobre suas chances de obter sucesso dado o fato de os fãs permanecerem fiéis a versão de Guilhermo del Toro.

“Foi uma experiência muito difícil porque eu queria muito disso. Eu realmente gosto de Mike Mignola (criador do personagem), eu gosto desse personagem”, comentou Harbour. “E então imediatamente quando começou, mesmo quando foi anunciado, percebi que as pessoas não queriam que esse personagem fosse reinventado. Eu era muito ingênuo e otimista sobre o que iríamos fazer.”

Felizmente, Harbour conhecia alguém que teve a mesma experiência interpretando um personagem amado dos quadrinhos, Ryan Reynolds em Lanterna Verde, filme de 2011. Harbour não contou nada detalhado de como foi a conversa com Reynolds, mas disse que o início da conversa sobre esse assunto havia sido “doce”.

Além dos dois atores terem tido a mesma experiência, tem outras semelhanças, Reynolds encontrou sua redenção na série de filmes do Deadpool. Já Harbour, apesar de não estrelar como um personagem-título em filmes da Marvel, mas deu vida ao Guardião Vermelho, também personagem da Marvel no filme da Viúva Negra no MCU, que foi muito receptivo entre os críticos e fãs.

Apesar de sua decepção com o longa de 2019, o ator tem se destacado por sua atuação na série de mistérios da Netflix, Stranger Things sendo admirado pelos fãs recebendo inúmeras mensagens.

Stranger Things 4, volume 2, está disponível na Netflix.

