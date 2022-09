Astro de The Mandalorian quer Nicolas Cage em Star Wars

The Mandalorian é uma das apostas mais acertadas de Star Wars nos últimos tempos, com elenco incrível e a introdução do Baby Yoda que já se tornou um ícone entre os fãs. E parece que Pedro Pascal quer acrescentar Nicolas Cage à série do caçador de recompensas estelar.

Graças ao grande sucesso da série, o criador e produtor Jon Favreau não teve problemas em chamar nomes de peso para o elenco, como Rosario Dawson e Mark Hamill.

Pascal, que trabalhou recentemente com Cage no filme O Peso do Talento, declarou seu desejo de ver o ator em The Mandalorian em uma entrevista ao Yahoo! quando foi questionado sobre o assunto.

“Eu já sugeri isso. Eu já disse que ele daria um ótimo mandaloriano.” Disse o ator. Quando o diretor e produtor Rick Famuyiwa perguntou se Cage estaria disposto a usar um capacete de mandaloriano, pascal respondeu: “Ele usará um capacete. Absolutamente… ou ele podia ser um dos que não usam.”

Ainda não existem sinais da presença de Cage na 3ª temporada de The Mandalorian. Após o sucesso de suas últimas atuações o ator está trabalhando em diversos projetos, incluindo uma adaptação de Dracula para 2023. Mas com as filmagens da série em andamento, nada impede que Nicolas Cage faça uma participação especial, isso se já não fez.

Série de grande sucesso

A série é estrelada por Pedro Pascal, de Game of Thrones, como o personagem principal. No entanto, o grande destaque é Grogu, também conhecido como “Baby Yoda”.

The Mandalorian é uma série criada por Jon Favreau, cineasta que dirigiu Homem de Ferro. Ele dirige e escreve a maioria dos episódios.

A terceira temporada de The Mandalorian chega no Disney+ em fevereiro de 2023.

