Atriz fala se spin off de The Good Place pode acontecer

Jameela Jamil, hoje membro do elenco de Mulher-Hulk, falou sobre as possibilidades de sua antiga série The Good Place ganhar alguma continuação ou reboot.

Criada por Mike Schur, de Parks and Recreation e Brooklyn Nine-Nine, The Good Place fez muito sucesso com suas 4 temporadas sendo distribuídas no Brasil pela Netflix. A comédia gira em torno de um grupo de amigos no pós vida discutindo dilemas éticos enquanto passam por uma série de reviravoltas que os impede de encontrar a paz.

Jamil interpretou a personagem Tahani Al-Jamil, uma socialite que amava se gabar de ter conhecido diversas celebridades durante sua vida abastada. A personagem evoluí bastante no passar das temporadas, tendo um final bem interessante na série onde ela é a única sobrevivente por encontrar sua aptidão como Arquiteta, os designers do pós vida.

Recentemente, a atriz deu uma entrevista ao AV Club e foi questionada sobre a possibilidade de um reboor ou sequência para The Good Place. Veja o que ela respondeu:

“Eu não acho que Mike Schur faria isso, mas eu, junto com todos os nossos fãs, queria que acontecesse. Eu realmente acho que terminamos no momento certo, mas meu Deus… Quero dizer, Tahani é a única sobrevivente, então só vamos chamar isso de spin off e acabar o dia.”

O que impede um spin off de The Good Place?

Existem vários obstáculos para uma nova produção de The Good Place com o mesmo elenco, não só pelo fato da maior parte deles ter partido a morte eterna, já que isso poderia ser resolvido com algumas linhas de roteiro. O fato é que o elenco está extremamente ocupado em outros projetos.

Manny Jacinto (Jason Mendoza na série) estará na série The Acolyte de Star Wars, então estará comprometido por algum tempo. William Jackson Harper (Chidi Anagonye) e Kristen Bell (Eleanor Shellstrop) já tem papéis de destaque em suas próprias séries, The Resort e A Vizinha da Mulher na Janela respectivamente. Jamil também fará parte do elenco da série de A Escolha Perfeita.

Com a série finalizada e com um bom final, realmente é um caminho complicado, mas pelo menos o desejo que Jamil expressou em voltar em algum momento, pode ajudar em uma nova versão da série.

Todas as temporadas de The Good Place estão na Netflix.

