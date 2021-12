Crítica: O Livro de Boba Fett – Capítulo 1: Um Estranho Numa Terra Estranha

Finalmente deixarão aqueles mais fanáticos pelo universo de Star Wars… dormir em paz!

Após anos e mais anos de espera, enquanto enchiam a boca em exaltação, postavam comentários on-line a respeito, e principalmente, apareciam em todo tipo de evento relacionado à cultura geek, trajado como o anti-herói Boba Fett, um caçador de recompensas blindado apresentado nas trilogias de filmes originais e prequelas da linha principal em Star Wars, finalmente, temos uma produção voltada exclusivamente à esta personagem tão relevante para os fãs.

O Livro de Boba Fett, que já disponibilizou o primeiro dos sete episódios na plataforma da Disney +, a julgar pelo capítulo inicial, pretende mirar certeiro no coração daqueles que seguem Star Wars religiosamente. Na atual premissa, Boba Fett (Temuera Morrison) e Fennec Shand (Ming-Na Wen) tentam fazer um nome para si próprios no submundo da galáxia, conquistando o território que antes era controlado por Jabba, o Hutt, no arenoso planeta Tatooine.

Força da imagem

Muitos especialistas em cinema costumam exaltar constantemente a força do potencial imagético dentro do audiovisual, afirmando que através das imagens (planos) e montagem (cortes), conseguimos imergir quem assiste de forma profunda, instigando nossa mente a interpretar o que nossos olhos captam, enquanto aos poucos, depositamo-nos emocionalmente naquilo que examinamos.

Sim, é a mais pura verdade. Algo que O Livro de Boba Fett põe em prática, por pelo menos uns nove minutos.

Pelas primeiras imagens da nova série original da Disney +, buscamos descobrir como o renomado caçador de recompensas chegou neste momento. Sem diálogos. Apenas imagens e ações narrando fatos que prometem formar um histórico chamativo para aqueles que assistem.

Temos ação!

Estando dentro do universo Star Wars, torna-se obrigatório entregar um tanto de ação para excitar todos que cresceram assistindo batalhas intergalácticas repletas de luzes e manobras espaciais, além das clássicas lutas entre Jedis e Siths usando personificados sabres de luz.

Em O Livro de Boba Fett não encontraremos nada que já não tenha sido visto anteriormente. No entanto, é dever confirmar que apesar da curta duração (39 minutos), encontraremos três momentos separados onde a ação toma à frente. A melhor delas acontece na parte central, quando temos uma cena de perseguição pelos telhados das moradias de Tatooine. Puro Parkour!

Conclusão

Até o momento, foi apenas uma introdução. Mas tem para onde crescer!

Lembram de The Mandalorian?!