Crítica – My Hero Academia: Missão Mundial de Heróis

Imaginem o cenário: grande organização secreta de políticas totalitaristas planeja lançar bombas de gás em vários pontos do planeta com a intenção de destruir uma específica parte da população, que na opinião deles representa uma ameaça para a humanidade e o futuro da sociedade.

É ficção, mas bem próximo de uma realidade plausível, não?!

Assim, recebemos o terceiro filme baseado na série de mangás e anime chamado My Hero Academia: Missão Mundial de Heróis, que conta a história sobre um culto de vilões conhecido como Humarise, que acredita que Individualidades eventualmente se tornarão tão poderosas que trarão a extinção da humanidade. Por causa disso, eles plantaram bombas de gás em todo o mundo, que matam os usuários que possuem Individualidades, deixando seus poderes fora de controle. Seu líder, Flect Turn, planeja usar essas bombas para salvar a humanidade, matando apenas a população dotada de grandes habilidades. Após a organização Humarise ter detonado seu primeiro dispositivo, a World Heroes Association despachou suas equipes de heróis que estão espalhadas pelo globo para os alvos da Humarise, na esperança de desarmar as bombas restantes a tempo.

Ação & Lição

Para aqueles que já são fãs do anime, podem ficar despreocupados que a diversão à la My Hero Academia está garantida por aqui!

Chega nos cinemas My Hero Academia: Missão Mundial de Heróis, trazendo muita, mas muita ação com perseguições incessantes, lutas épicas recheadas de enormes explosões, além de um cardápio de habilidades e poderes diferenciados que trazem muita cor e movimento para este longa-metragem animado.

Que se inspirou na série de quadrinhos e desenho animado X-Men, sobre um grupo dotado de habilidades especiais conhecidos como mutantes, onde também vemos uma proposta de levar uma mensagem sobre a valorização de quem representa na sociedade, sem medo de assumir quem realmente é.

Além do conceito que se encontra no centro de ambas frentes, temos com My Hero Academia: Missão Mundial de Heróis mais uma coisinha para levar no coração.

Dentre tantas Individualidades poderosas capazes de fascinar qualquer um, testemunhamos uma que não parece grande coisa à distância, mas como cada uma delas mostra-se um algo especial, no caso, a habilidade de manifestar seus sentimentos e aquilo que realmente está sentindo naquele momento.

Pelo anime, percebemos que o primeiro passo para superarmos os mais difíceis obstáculos é se abrir e revelar qual é o seu real valor, pois como diz o velho ditado – “Só a verdade liberta!”