Grey’s Anatomy: 18ª temporada chega com grande transformação para Meredith

É oficial! Grey’s Anatomy agora já é uma produção maior de idade! No Brasil, a estreia deste novo ano acontece a partir de 21h do dia 25 de janeiro, no canal Sony.

Sim, chegamos na décima oitava temporada (!!!) da série que se centra na vida de médicos cirúrgicos, residentes e assistentes da cidade de Seattle, à medida que se tornam profissionais da saúde mais experientes, enquanto tentam equilibrar suas relações pessoais e profissionais.

Talvez chegue o asteroide, mas Grey’s Anatomy continua lá firme e forte!

Tamanha resistência deve-se muito aos fãs da série que continuam ano após ano, valorizando as histórias de vida que vão e vêm dentro dos corredores do Hospital Memorial Grey Sloan.

Obviamente que veremos os fãs extasiados pela nova temporada que se à vista, principalmente porque ela começa indicando alguns novos ciclos pelo caminho, tanto por personagens já muito conhecidos, quanto por uma nova entrada que já pudemos ver em ação, logo neste episódio intitulado “Here Comes the Sun”.

Novos ares?

É completamente natural que um material como Grey’s Anatomy que já perdura por dezoito anos, necessite de algumas mudanças aqui e acolá. Claro que a estrutura e o espírito do que é a série permanecem os mesmos. Até porque se tivessem mudado demais a fórmula, provavelmente não estaríamos aqui comentando sobre este novo ciclo que se inicia na vida de tantos personagens.

Já que estamos falando em mudanças, é bom que se diga que a maior estrela do show, Meredith Grey (Ellen Pompeo), talvez seja aquela que vai encarar a maior transformação de todas. Será que teremos algo similar ao que aconteceu com Steve Carell na também popular série cômica The Office?!

Porém, a maior novidade aqui é a entrada de Lynn Chen como a Dra. Michelle Lin, nova cirurgiã plástica que veio para ficar no lugar de Jackson Avery, interpretado por Jesse Williams, que se despediu de Grey’s Anatomy no fim da última temporada. A nova médica já chegou arregaçando as mangas e mostrando que é uma mulher muito exigente em relação ao trabalho dela. Será que também será tão exigente no campo dos relacionamentos?

Também tivemos um casalzão trocando alianças neste primeiro episódio da décima oitava temporada; mas é claro que Grey’s Anatomy sendo Grey’s Anatomy, sabemos que nunca é tão simples assim, ou seja, sempre observamos as coisas acontecerem com um bocado de drama no centro de tudo.

Pelo jeito teremos mais do mesmo do que tanto agradou aqueles mais aficionados à série, e talvez, seja mais do que o suficiente. Mesmo depois do asteroide chegar!

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy estreia com exclusividade no canal Sony a partir de 21h do dia 25 de janeiro.