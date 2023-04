13 mulheres acusam Gérard Depardieu de assédio sexual

Gérard Depardieu foi acusado de assédio sexual por 13 mulheres, que falaram com o site de jornalismo investigativo francês Médiapart. Isso faz parte de uma investigação de meses sobre o astro de cinema francês.

A reportagem da Médiapart, publicada na quarta-feira (12), detalha inúmeros casos de assédio, comentários obscenos e atos inapropriados de Depardieu em filmes e programas de TV entre 2004 e 2022, incluindo a a série policial da Netflix, Marseille.

Continua depois da publicidade

Depardieu se recusou a comentar a reportagem, mas, por meio de seu escritório de advocacia Cabinet Temime, com sede em Paris, negou qualquer comportamento criminoso.

O escritório disse que alguns dos relatos no relatório da Médiapart parecem ser baseados em “avaliações muito subjetivas e/ou julgamentos morais”.

Conforme relatado pelo Médiapart, o comportamento de Depardieu seguiu um padrão comum, envolvendo toques e apalpadas indesejadas em jovens atrizes, maquiadoras ou equipe técnica, bem como comentários sexuais obscenos e “ruídos persistentes de gemidos”.

Na maioria dos casos, relata a revista, outros membros da equipe ignoraram ou toleraram o comportamento do ator, muitas vezes rindo: “Oh, está tudo bem, é [apenas] Gérard!”.

A Médiapart disse que entrou em contato com 20 produtores e diretores envolvidos nas produções relevantes, mas apenas 11 responderam. Desses, todos, exceto um – Fabien Onteniente, diretor de Nos Embalos da Disco – disseram que não tinham visto ou ouvido nada de desagradável e que não tinham sido informados do suposto comportamento na época.

Onteniente, no entanto, disse que havia sido avisado por seu diretor de elenco, no set de Nos Embalos da Disco, que Depardieu estava “ficando pesado com as meninas”.

Quando ouviu alegações semelhantes durante as filmagens de Turf, ele confrontou o ator. “Eu disse a ele: ‘Não comece isso de novo, acabou! Comporte-se'”, disse Onteniente à revista.

Ator já havia sido acusado de estupro

A Médiapart começou o que diz ter sido uma investigação de meses, depois de ouvir repetidamente rumores do comportamento de Depardieu no set.

Em 2018, na esteira do movimento #MeToo, a atriz francesa Charlotte Arnould apresentou acusações oficiais de estupro contra Depardieu, acusando o ator, que era amigo íntimo de seu pai, de estuprá-la e agredi-la sexualmente duas vezes em sua mansão em Paris no verão de 2018, depois que ela foi até ele para obter conselhos de atuação.

Uma tentativa de Depardieu de conseguir que as acusações fossem anuladas foi recusada, e o caso está atualmente a caminho dos tribunais franceses.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.