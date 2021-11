Afastado da TV, ator de Two and A Half Men ainda fatura milhões

Angus T. Jones tem uma curiosidade nas finanças. Com poucos trabalhos, sendo o principal Two and A Half Men, o ator tem um total de US$ 20 milhões (mais de R$ 100 milhões) e segue faturando milhões por causa de reprises do seriado.

Interpretando Jake no seriado de Charlie Sheen, o famoso chegou a ser o ator mirim mais bem pago de Hollywood. O pagamento para o então astro mirim chegou a ser de US$ 300 mil por episódio.

O The Things calcula que durante toda participação na série de comédia, Angus T. Jones faturou um total de US$ 50 milhões (mais de R$ 280 milhões). O valor, no caso, foi reduzido por impostos e gastos do astro.

Mesmo sem estar na TV, já que Angus T. Jones não tem um papel desde 2016, quando esteve em Horace and Pete, o ator de Jake pode ter faturado mais US$ 20 milhões com as reprises de Two and a Half Men.

Muitos atores recebem valores a cada acordo de uma produção para um ciclo de reprise na TV ou um acordo com o streaming. O Collider calcula que o astro Charlie Sheen ganhou esse mesmo valor com as novas exibições da comédia, e o mesmo pode ter acontecido com Angus T. Jones.

Charlie Sheen acha Two and a Half Men amaldiçoada

Charlie Sheen voltou a ser uma estrela com Two and a Half Men, até que saiu de forma polêmica da série. O ator passou a acreditar que a comédia é amaldiçoada, prejudicando a vida das estrelas.

A crença do ator começou por causa da mudança de Angus T. Jones, o Jake da história. Charlie Sheen viu o menino crescer, o que o deixou impressionado em como Jones tomou um caminho inesperado.

Quando jovem, o ator de Jake entrou para uma religião que condenava Two and a Half Men. Isso fez Angus T. Jones deixar a série e passar a criticar o programa publicamente, dizendo que as pessoas estavam “enchendo a cabeça com porcaria” ao assistir.

Depois, o ator de Jake se desculpou publicamente e disse que foi hipócrita, já que recebia dinheiro com a série que está no HBO Max e no Amazon Prime Video.

Para People, Charlie Sheen afirmou que esse ataque de Angus T. Jones confirmou o fato de Two and a Half Men ser uma série amaldiçoada.

“Com a crise de Angus, ficou claro para mim que essa série é amaldiçoada”, comentou o ator.

Charlie Sheen culpou Chuck Lorre, também criador de The Big Bang Theory, por transformar a vida das estrelas. A declaração foi feita depois, ao TMZ.

“Obviamente, não estando lá por um tempo, o Angus que eu conhecia e amo não é o mesmo que vi no YouTube. Eu desafio qualquer um a passar 10 anos em uma colmeia de opressão de Chuck Lorre e não sofrer um tsunami emocional”, destacou ainda o famoso.

No fim, Charlie Sheen e Angus T. Jones deixaram a série antes do fim. Hoje em dia, o protagonista até se arrepende das atitudes de bastidores que o fizeram sair da comédia.

Two and a Half Men pode ser vista no HBO Max e no Amazon Prime Video.