Antes de Zendaya, Tom Holland já chamou colega de Vingadores de gostosa

Tom Holland namora Zendaya e se prepara para lançar Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa na Marvel e Sony. Mas, antes disse, o ator surpreendeu ao dizer que acha Elizabeth Olsen, colega de Vingadores, “super gostosa”.

Como os fãs sabem, grande parte do sucesso do Homem-Aranha se deve ao carisma inegável de Tom Holland, que trouxe um ar de juventude e modernidade ao personagem.

Em uma entrevista, o astro revelou quais são suas crushes dentro do elenco do MCU.

Confira abaixo tudo que Tom Holland teve a dizer sobre suas preferências.

Os desejos do Homem-Aranha

Em 2017, Tom Holland conversou com uma revista britânica sobre sua experiência no MCU, pouco após sua introdução no mundo da Marvel.

Na entrevista, o ator foi perguntado qual personagem da Marvel seria uma boa pretendente para seu personagem.

Tom Holland ofereceu duas respostas: uma para o Homem-Aranha e uma para si próprio.

“Com certeza a Feiticeira Escarlate. Eu acho que a Elizabeth Olsen é muito gostosa e muito gentil. Ela foi muito legal comigo na estreia do filme”, afirmou o ator.

Em outra entrevista, Holland revelou qual é sua parte preferida de interpretar Peter Parker no MCU.

A resposta do ator emocionou muitos fãs, que passaram a enxergar sua performance com outros olhos.

“A melhor parte de viver o Homem-Aranha no MCU é visitar crianças doentes em hospitais caracterizado como o herói”, afirmou Holland.

Desde o lançamento de seu primeiro filme no MCU, visitou o Children’s Hospital em Los Angeles, Egleston Children’s Hospital em Atlanta, e o New York-Presbyterian Morgan Stanley.

Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa chega em 16 de dezembro de 2021. Enquanto isso, Elizabeth Olsen está em WandaVision, disponível no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e acompanhar as produções da Marvel.