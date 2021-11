Após ser Robin Williams em filme, ator está em Alerta Vermelho e A Mais Pura Verdade

Chris Diamantopoulos é daqueles atores que sempre aparecem em filmes famosos e séries populares, mas nunca nos papéis principais. Conhecido por interpretar o inesquecível Robin Williams nos cinemas, o ator está em cartaz na Netflix com o longa Alerta Vermelho e a minissérie A Mais Pura Verdade.

De origem canadense e ascendência grega, Diamantopoulos começou sua prolífica carreira na indústria do entretenimento há mais de 30 anos. Desde então, o ator se destaca por interpretar os mais diversos tipos de personagens.

No início de sua carreira, o ator participou principalmente de peças da Broadway, mas passou a ficar famoso no mundo inteiro como a voz do Mickey em diversos projetos da Disney.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre os projetos mais recentes do ator na Netflix, outras atuações famosas de sua carreira e um projeto especial para o futuro.

Chris Diamantopoulos antes e depois da Netflix

Antes de se tornar figurinha carimbada em diversos projetos da Netflix – como os recentes Alerta Vermelho e A Mais Pura Verdade – Chris Diamantopoulos era conhecido principalmente por participações especiais em diversas séries de TV.

O ator contou com papéis recorrentes nas comédias Up All Night, Episodes e The Middle, além de um papel especial na série The Office.

Na versão americana da sitcom, protagonizada por Steve Carrell e John Krasinski, Chris interpretou Brian, um integrante da equipe do “documentário” que ancora a trama.

Na mesma época, o ator atuou também em Arrested Development. Na comédia da Netflix, Diamantopoulos viveu Marky, o namorado ambientalista de Lindsay.

Em 2015, o ator ficou ainda mais famoso ao interpretar Russ Hanneman em Silicon Valley.

Já em 2017, o ator retornou à Broadway em um dos papéis mais importantes da peça Waitress.

Chris Diamantopoulos também é bastante famoso no ramo da dublagem. O ator deu voz ao Arqueiro Verde em pelo menos três filmes animados da DC, além de interpretar diversos personagens diferentes nas séries da companhia.

Na Netflix, Chris Diamantopoulos já participou de alguns dos projetos mais famosos da plataforma.

Em Alerta Vermelho, o filme mais caro da história da Netflix, o ator contracena com Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne “The Rock” Johnson.

Na trama do longa, o ator interpreta Sotto Voce, um gângster misterioso que esconde um grande segredo sobre um valioso tesouro.

O ator retornou recentemente à plataforma com a série A Mais Pura Verdade, protagonizada por Kevin Hart e Wesley Snipes.

Na produção dramática, Chris Diamantopoulos vive Savvas, o irmão de Nikos e Ari, que faz de tudo para garantir o sucesso e a segurança da família.

O próximo projeto do ator nos cinemas é a versão animada de O Diário de um Banana, no qual dubla Frank Heffley, o pai do protagonista Greg.

Você pode conferir as performances de Chris Diamantopoulos em A Mais Pura Verdade e Alerta Vermelho na Netflix.