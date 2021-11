Atriz de Carrossel cresce, perde 35 kg e ressurge irreconhecível

Na novela Carrossel, exibida pelo SBT e disponível na Netflix, uma das personagens mais divertidas era Laura. A garotinha foi interpretada por Aysha Benelli, que na época da produção da novela tinha apenas 8 anos. Quase uma década depois, a atriz e cantora ressurge bem diferente e dá um passo importante em sua carreira musical; veja abaixo.

Como filha da cantora e apresentadora Simony e do rapper Afro-X, Aysha sempre esteve familiarizada com a indústria do entretenimento.

Aysha marcou nas últimas semanas o lançamento de seu primeiro single de trap, a canção “Outro Planeta”, produzida pelo DJ Leopoldo. No clipe, a eterna Laurinha de Carrossel mostra seu novo visual e introduz ao público um lado bem diferente de seus talentos.

Em uma entrevista recente à revista Quem, Aysha falou sobre o processo de emagrecimento e retomada da autoestima, além dos efeitos da gordofobia sofrida na infância.

A transformação de Aysha após Carrossel

“Sofria bastante na escola. Ficava bem chateada com isso, mas sempre me mantendo em pé. Conversava muito com a minha mãe e ela sempre me ajudou. Mas nunca tive autoestima, a não ser hoje em dia”, comentou Aysha no papo com a revista Quem.

Com reeducação alimentar e exercícios, Aysha conseguiu perder 35 quilos. Todo o processo de emagrecimento foi acompanhado por profissionais e realizado com muita responsabilidade.

“Quando era pequena, não ligava muito para isso, até porque era uma criança. Mas, conforme fui crescendo, com os padrões que a sociedade impõe, passei a me questionar quanto a essas coisas, então resolvi mudar, com saúde e fazer o que me deixa bem. Eu fui a um especialista sobre o assunto, tive que mudar toda a minha alimentação e passar por um processo de reeducação alimentar, corria todos os dias também”, explicou a cantora.

Aysha revela também que o processo de emagrecimento foi difícil, principalmente no início. A cantora relembra ver as amigas comendo guloseimas que ela não podia.

“Segui firme para chegar aos resultados de hoje”, comentou Aysha.

Em outra entrevista, desta vez com o site Correio 24 Horas, Aysha compartilhou sua felicidade com o lançamento do primeiro single.

“Estou muito feliz com esse lançamento. A música é uma transição da pequena Aysha para a Aysha adulta, cantora de trap, gênero que mais gosto. A letra fala sobre o empoderamento feminino, dinheiro, poder, desejo. Fruto do empenho pessoal”, explica Aysha.

A estrela de Carrossel e atual cantora falou também sobre a influência dos pais em sua carreira e o que aprendeu com Simony e Afro-X.

“Meus pais sempre foram minhas maiores inspirações. Comecei minha carreira com 8 anos. Minha mãe, ainda mais cedo, aos 3 anos. Por crescer no meio artístico, quando comecei a trabalhar, pude contar com o apoio familiar. Esse incentivo me permitiu psicologicamente ser criança e trabalhar”, concluiu a cantora.

Veja abaixo o novo single de Aysha. Carrossel continua disponível na Netflix.