Atriz de Friends faz 60 anos e fãs ficam surpresos com aparência

Maggie Wheeler apareceu em duas das sitcoms mais famosas de todos os tempos, Seinfeld e Friends. Muitos fãs não acreditam que ela já completou 60 anos.

A intérprete de Janice em Friends originalmente apareceria somente em um episódio. No entanto, o amor que os fãs demonstraram por ela fizeram com que ela reprisasse o papel.

“Não foi planejado de qualquer forma. Meu primeiro episódio era o único episódio. Era só um trabalho, um dia só. Tive muita sorte de apaixonarem-se pela personagem e a minha química com Matthew Perry”, disse a atriz.

Wheeler também apareceu na reunião de Friends e chamou a atenção pela aparência dela. Veja uma imagem dela atualmente, abaixo.

Atriz de Friends ganha vibrador de estrela da Marvel

Courteney Cox, a Monica de Friends, provou que não largou a comédia após o fim da série. Ela apareceu em vídeo mostrando uso diferente para o vibrador que ganhou de Gwyneth Paltrow, a Pepper dos filmes da Marvel.

Cox, de 57 anos, brincou dizendo que o vibrador do Goop, empresa de Paltrow, era perfeito para tratar do cotovelo machucado por conta do tênis.

A atriz aparece no vídeo elogiando os produtos da marca e eventualmente o vibrador é mostrado. Ela diz: “Todos sabemos como usar isso”.

Friends está disponível no HBO Max. Veja o vídeo, abaixo.