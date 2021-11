Atriz de Harry Potter e herdeiro da Playboy vão ser pais de gêmeos

Scarlett Byrne, conhecida pelos filmes Harry Potter, e Cooper Hefner, herdeiro da Playboy, estão esperando gêmeos para março de 2022. O casal já é pai de uma menina, Betsy.

Cooper é filho de Hugh Hefner, o dono da Playboy que causou algumas polêmicas em Hollywood. O empresário era conhecido por festas gigantes realizadas na mansão dele.

A revelação sobre os gêmeos foi feita pela revista People. Depois, o herdeiro da Playboy fez uma publicação no Instagram para celebrar a notícia.

“Scarlett e eu receberemos dois novos membros da família nesta primavera (outono no Brasil). Não poderíamos estar mais felizes enquanto esperamos pela chegada de nossos gêmeos”, escreveu Cooper Hefner.

A atriz de Harry Potter fez o mesmo. Na imagem, Scarlett aparece com a filha e mostra a barriga de grávida.

“Cooper e eu estamos muito animados em compartilhar que vamos receber gêmeos no início de 2022”, celebrou a famosa.

Confira abaixo.

Carreira da atriz de Harry Potter continuar

Com a vida familiar agitada, a atriz de Harry Potter deu uma pausa com os trabalhos em Hollywood. Na franquia do bruxinho, vale lembrar, a famosa interpretou Pansy Parkinson, a namorada de Draco Malfoy.

Depois, a famosa esteve em algumas séries. Scarlett Byrne apareceu em The Vampire Diaries e em Fugitivos, seriado da Marvel, que é o último papel dela, ainda em 2019.

Sobre o relacionamento com o herdeiro da Playboy, os dois se tornaram noivos em 2015. Em 2019, se casaram, com a primeira filha do casal nascendo em 2020.

A atriz pode ser vista nos filmes de Harry Potter, que estão no HBO Max.