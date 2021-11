Bradley Cooper comenta rumores de romance com Lady Gaga

Anos depois do lançamento de Nasce Uma Estrela, Bradley Cooper finalmente comentou sobre os rumores sobre um romance entre ele e Lady Gaga.

Cooper revelou em uma entrevista para o Hollywood Reporter que, embora ele e Lady Gaga tenham se tornado próximos durante as gravações de Nasce Uma Estrela, eles nunca se envolveram romanticamente.

Quando questionado sobre as faíscas que voaram durante a icônica apresentação dos dois no Oscar, o astro disse que eles estavam apenas atuando.

Dupla teve apresentação marcante no Oscar

Ele disse sobre a apresentação: “Nossos personagens se apaixonam naquela cena do filme. É aquele momento explosivo que acontece com eles em um palco na frente de milhares de pessoas. Foi muito estranho que nós dois estivéssemos em banquinhos de frente para o público.”

Lady Gaga está de volta às telas do cinema com Casa Gucci. Já Bradley Cooper será visto em breve em Licorice Pizza e O Beco do Pesadelo.

Nasce Uma Estrela, com Lady Gaga e Bradley Cooper, está disponível pela HBO Max.