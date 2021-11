Casa Gucci: Filme com Lady Gaga leva até Juliette e Anitta ao cinema

Casa Gucci, com Lady Gaga, chegou aos cinemas brasileiros. As famosas Anitta e Juliette foram à estreia para assistir ao longa-metragem.

Algo que chamou a atenção foi o contraste no visual das estrelas, com Anitta explicando no Twitter que tinha acabado de sair de um ensaio de fotos de verão e não deu tempo para trocar de roupa. A sessão privada de Casa Gucci também contou com a influenciadora e humorista Gkay.

Confira abaixo algumas imagens de Juliette, Anitta e Gkay no cinema para assistir Casa Gucci.

Mais sobre Casa Gucci

Casa Gucci é dirigido por Ridley Scott. Becky Johnston e Roberto Bentivegna desenvolveram o roteiro.

Confira a sinopse abaixo.

“Casa Gucci é baseado na história de Patrizia Reggiani, ex-mulher de Maurizio Gucci, membro da família fundadora da marca italiana Gucci. Patrizia conspirou para matar o marido em 1995, contratando um matador de aluguel e outras três pessoas, incluindo o terapeuta.”

“Ela foi considerada culpada e condenada a 29 anos de prisão. Abordando quase 3 décadas de amor, traição, decadência, vingança e assassinato, o filme revela a importância e poder que o nome Gucci carrega e o quanto a família faz para ter o controle.”

O elenco de Casa Gucci conta com Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek e outros.

Casa Gucci está agora em exibição nos cinemas brasileiros.