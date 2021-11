Com faca, homem ameaça Bradley Cooper e ator consegue escapar

No Armchair Expert Podcast, Bradley Cooper confessou que sofreu uma tentativa de assalto em um metrô de Nova York, em 2019. O ator de Nasce Uma Estrela foi ameaçado com uma faca, mas escapou da situação.

O astro refletiu sobre ter passado muito tempo vivendo despreocupado em Nova York. Isso mudou um pouco antes da pandemia, quando Bradley Cooper estava indo buscar a filha Lea.

“Eu estava no metrô no centro, para ir buscar Lea na escola de russo, e eu fui ameaçado com uma faca. Foi insano. Percebi que eu estava muito confortável na cidade. Estava despreocupado. Estava no fim do metrô. Senti alguém se aproximando e achei que fosse para uma foto ou algo assim. Quando me virei, parecia que estava em Operação França ou algo assim. Eu me abaixei e vi a faca”, relembrou o ator.

Em nenhum momento, Bradley Cooper tirou os fones. No fim, o criminoso fugiu.

“Eu olhei para cima, e vi os olhos dele. Me pegou o quanto era jovem. Eu consegui pular a catraca, me escondi ao redor da entrada de azulejos brancos e peguei meu celular. Consegui tirar uma foto e o persegui pelas escadas”, contou o ator de Nasce Uma Estrela.

Bradley Cooper relembra rumores com Lady Gaga

Anos depois do lançamento de Nasce Uma Estrela, Bradley Cooper finalmente comentou sobre os rumores sobre um romance entre ele e Lady Gaga.

Cooper revelou em uma entrevista para o Hollywood Reporter que, embora ele e Lady Gaga tenham se tornado próximos durante as gravações de Nasce Uma Estrela, eles nunca se envolveram romanticamente.

Quando questionado sobre as faíscas que voaram durante a icônica apresentação dos dois no Oscar, o astro disse que eles estavam apenas atuando.

Ele disse sobre a apresentação: “Nossos personagens se apaixonam naquela cena do filme. É aquele momento explosivo que acontece com eles em um palco na frente de milhares de pessoas. Foi muito estranho que nós dois estivéssemos em banquinhos de frente para o público.”

Lady Gaga está no cinema com Casa Gucci. Já Nasce Uma Estrela, com os atores, está no HBO Max.