Elton John chorou como criança ao ler carta final de Freddie Mercury

Em seu livro Me (via Express UK), Elton John relembrou a emoção ao receber uma última carta de Freddie Mercury, junto com um presente. O cantor expressou que chorou como criança ao ler a carta.

“Freddie faleceu em 24 de novembro de 1991, e semanas depois do funeral, eu ainda estava de luto. No dia de Natal, soube que Freddie tinha me deixado um testamento final de seu altruísmo.”

Elton John continuou: “Eu estava deprimido quando um amigo apareceu na minha porta e me entregou algo embrulhado em uma fronha. Eu abri e dentro estava uma pintura de um de meus artistas favoritos, o pintor britânico Henry Scott Tuke. Também havia uma carta de Freddie.”

Muita emoção com a última carta do amigo

“Anos antes, Freddie e eu tínhamos criado apelidos um para o outro, nossos nomes de drag queen. Eu era Sharon e ele era Melina. A carta de Freddie dizia: ‘Querida Sharon, achei que você gostaria disso. Com amor, Melina. Feliz Natal.'”

“Fiquei emocionado. Com 44 anos na época, estava chorando como uma criança.”

“Em seus últimos dias, de alguma forma, esse lindo homem, morrendo de AIDS, conseguiu me encontrar um lindo presente de Natal.”

Freddie Mercury morreu em 1991. Ele tinha 45 anos de idade.