Esposa de Nick Jonas, atriz brinca que trocaria músico por Chris Hemsworth

Priyanka Chopra, casada com Nick Jonas, brincou que trocaria o marido por Chris Hemsworth, o Thor dos filmes da Marvel.

A atriz participou do Jonas Brothers Family Roast, especial de comédia lançado na Netflix. Ela não poupou elogios ao marido antes de falar sobre o ator da Marvel.

“Sério, eu quero falar sobre o quanto amo meu marido e o que amo nele”, disse Priyanka Chopra Jonas. “Uma das coisas que amo no meu marido é o quanto temos em comum. Por exemplo, nós dois somos totalmente, completamente, totalmente obcecados – e quero dizer obcecados – por Nick Jonas. Amamos Nick Jonas, nós dois. Ele é o nosso favorito”.

Ela continuou a zombar do marido, dizendo: “Eu não gostaria de me casar com mais ninguém, rapazes. Estou falando sério. A menos, é claro, que Chris Hemsworth repentinamente ficasse solteiro – isso pode mudar as coisas”.

Especial de Jonas Brothers na Netflix

Jonas Brothers Family Roast, é descrito como “uma comédia especial única de proporções épicas que celebra a verdade universal de que ninguém pode entrar em sua pele como sua própria família”.

“Você verá as estrelas globais multi-platina, os Jonas Brothers, como você nunca os viu antes, por meio de esquetes, músicas, jogos e convidados especiais – tudo para dar a eles um assado que jamais esquecerão”, continua a descrição.

O especial conta com as participações de Pete Davidson, Niall Horan, Gabriel “Fluffy” Iglesias, John Legend, Lilly Singh, Jack Whitehall e mais.

Jonas Brothers Family Roast é produzido por Fulwell 73. Emma Conway e Gabe Turner são produtores executivos, junto com Kevin, Joe e Nick Jonas. James Longman é o produtor executivo e showrunner. Lauren Greenberg é a roteirista principal.

O especial dos Jonas Brothers está disponível na Netflix.