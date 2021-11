Fãs colocam até Neymar em boato sobre Selena Gomez e Chris Evans

A internet começou com um boato de que Chris Evans, astro de Capitão América da Marvel, e Selena Gomez estavam juntos. Agora, os mesmos fãs acreditam que a cantora e atriz está com o jogador de futebol Neymar.

A vida amorosa de Selena Gomez realmente se tornou uma tendência nas redes sociais. O boato com Chris Evans começou porque o astro da Marvel a seguiu no Instagram.

Imagens falsas e também fora de contexto ajudaram a espalhar o boato. Agora, novamente uma notícia antiga voltou a ser compartilhada, fazendo com que fãs imaginassem um romance de Selena Gomez e Neymar.

É claro que a história é falsa. Quem espalha o boato usa uma informação ainda de 2016. Na época, Selena Gomez e Neymar foram vistos saindo o mesmo hotel em Nova York, com apenas cinco minutos de diferença.

Além disso, no passeio que o atleta brasileiro teve naquele ano, Neymar compartilhou um Snapchat com Joe Jonas. O cantor é amigo de Selena Gomez.

Isso fez com que o novo boato começasse, até tirando um pouco o foco de Chris Evans e Selena Gomez.

Por hora, a especulação mais quente sobre a vida amorosa de Neymar é que o atleta está com a influenciadora Bruna Biancardi. Os dois não confirmam os rumores.

Selena Gomez, antes, provocou fãs de Chris Evans nas redes sociais

A atriz e cantora provocou toda web ao aparecer com um blusão igual ao do astro da Marvel em Entre Facas e Segredos. Parece que Selena Gomez brincou com a teoria sobre namorar Chris Evans.

A aparição com o blusão foi feita em um vídeo de Taylor Swift no camarim do Saturday Night Live. Selena Gomez, possivelmente, sabia que a peça geraria muitas reações dos fãs.

O blusão usado, igual ao de Chris Evans no filme, se tornou um símbolo do ator da Marvel. O astro chegou a criar uma tendência de memes e fantasias com o suéter, sugerindo que todos deveriam usá-lo.

No Twitter, os fãs chegaram a acreditar bastante na teoria de romance entre Chris Evans e Selena Gomez. Até o momento, parece que a atriz e cantora estava mais provocando os fãs ao aparecer com o blusão.

Confira abaixo.