Globo e Camila Queiroz vão resolver saída de Verdades Secretas 2 na Justiça

Os bastidores de Verdades Secretas 2 estão causando mais polêmica que a trama da novela erótica. Recentemente, a produção do Globoplay foi abalada pela saída de Camila Queiroz, a intérprete da protagonista Angel. A atriz foi desligada do projeto após desentendimento com a emissora, e agora, ambas as partes terão que resolver essa questão na Justiça.

A saída de Camila Queiroz em Verdades Secretas deixou fãs da novela chocados, e serviu para expor as rusgas que acontecem nos bastidores da Rede Globo.

Tudo começou no dia 17 de novembro, quando a Rede Globo anunciou a demissão de Camila Queiroz em Verdades Secretas 2. Segundo a emissora carioca, a atriz teria tentado “determinar o desfecho de sua personagem” e exigido fazer parte de uma eventual 3ª temporada da produção.

De acordo com essas demandas contratuais consideradas inaceitáveis pela Rede Globo, a atriz acabou afastada de Verdades Secretas. A polêmica ficou ainda maior quando Camila compartilhou nas redes sociais sua própria versão da história.

A briga judicial entre a Globo e Camila Queiroz

Ainda na nota inicial da Rede Globo, representantes da emissora afirmam que as demandas da atriz envolviam o desfecho de Verdades Secretas 2.

Em Verdades Secretas 2, Camila Queiroz interpreta a protagonista Angel, que supostamente morreria no final da 2ª temporada. A atriz teria exigido a modificação da trama para garantir sua presença no terceiro ano, junto com a aprovação de campanhas publicitárias da continuação da novela.

A atriz compartilhou sua própria versão dos fatos nas redes sociais, e alegou ter sido vítima de retaliação pela emissora. Segundo Queiroz, o motivo não foi Verdades Secretas 2, mas sim seu contrato com a Netflix, assinado no início de 2021.

Vale lembrar que Camila Queiroz é a apresentadora do reality show Casamento às Cegas, que fez muito sucesso na plataforma nos últimos meses.

Além disso, Camila afirmou que a sinopse de Verdades Secretas 2 não previa a morte de Angel, e sugeriu que a mudança aconteceu como uma “punição” por sua parceria com a Netflix.

De acordo com o site Notícias da TV, a Rede Globo está se preparando para processar Camila Queiroz e a agência 13th Productions, junto com Ricardo Garcia, o empresário da atriz. A empresa deve alegar dano extrapatrimonial.

Segundo o site, a Rede Globo não gostou nada da forma que Camila e o marido Klebber Toledo agiram durante a confusão – isso sem falar nas publicações da estrela de Verdades Secretas nas redes sociais após a divulgação da polêmica.

As informações apuradas pelo Notícias da TV indicam que a equipe jurídica da Rede Globo está reunindo provas que comprovam a obrigação contratual de Camila Queiroz.

De acordo com o contrato, a atriz teria a obrigação de continuar com as gravações da novela até o fim do projeto, o que acabou não acontecendo.

Mais novidades sobre essa história devem ser divulgadas nas próximas semanas. Verdades Secretas 2 está disponível no catálogo do Globoplay.