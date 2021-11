Irmã e sobrinha de Sofia Vergara chamam atenção por semelhança com atriz

Sofia Vergara, de Modern Family, chamou a atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo dela dançando junto da família no Dia de Ação de Graças.

No vídeo, vemos Sofia Vergara, a irmã dela, Veronica, e a sobrinha Claudia. A irmã de Sofia tem 21 anos e a sobrinha 29 anos. Elas aparecem fazendo uma dança sincronizada.

A atriz de Modern Family usa um vestido preto e cabelos soltos. Enquanto as outras aparecem com vestido dourado e outro bege.

Na legenda, Sofia Vergara escreveu apenas emojis de perus e folhas de outono. Confira o vídeo, abaixo.

Produção com Sofia Vergara na Netflix

Sofia Vergara (Modern Family) vai retratar Griselda Blanco, rainha das drogas que recebeu o apelido de “Viúva Negra”, em uma nova minissérie da Netflix, de acordo com o Deadline.

Com o título “Griselda”, a minissérie contará a história de Griselda Blanco, que criou um dos cartéis de drogas mais lucrativos da história. Mãe dedicada, ela era carismática e perigosa. Ficou amplamente conhecida como “Viúva Negra”.

A minissérie conta com parte da mesma equipe criativa de Narcos, também da Netflix. No entanto, as produções aparentemente não têm conexão.

“Griselda Blanco era uma personagem grandiosa, cujas táticas implacáveis, mas engenhosas, permitiram que ela governasse um império de um bilhão de dólares anos antes de muitos dos mais notórios chefões sobre os quais conhecemos tanto”, disse Sofia Vergara, que também é produtora executiva do projeto, em um comunicado.

“Estamos entusiasmados porque encontramos os parceiros perfeitos para nos ajudar a trazer essa história de sua vida para a tela.”

Ainda não há previsão de lançamento para Griselda, da Netflix, com Sofia Vergara.