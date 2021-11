Jennifer Lawrence quase morreu em acidente de avião

Em 2017, Jennifer Lawrence teve uma verdadeira experiência de quase morte em um avião. A atriz comentou sobre o assunto durante uma entrevista para a Vanity Fair.

Pouco depois das filmagens de Mãe!, a estrela de Hollywood embarcou em um avião particular para a cidade de Nova York.

Após um barulho alto e uma mudança repentina na pressão do ar da cabine, a atriz foi informada de que um dos dois motores do avião havia falhado. Ainda era possível fazer um pouso de emergência com um motor, mas quando todo o barulho parou repentinamente, foi quando o terror se instalou.

“Estávamos todos prestes a morrer. Comecei a deixar pequenas mensagens de voz mentais para minha família, sobre como minha vida tinha sido ótima.”

“Eu me senti culpada. Todo mundo ia ficar muito chateado.”

Grande susto em avião

No entanto, o pouso de emergência ainda era possível. Jennifer Lawrence olhou pela janela do avião enquanto eles se aproximavam de uma pista que estava cheia de veículos de emergência. Foi então que a atriz começou a orar.

“Não orei para o Deus específico com o qual cresci, porque era assustador e um cara muito crítico.”

“Mas eu pensei: ‘Meu Deus, talvez sobrevivamos? Serei uma vítima de queimaduras, será doloroso, mas talvez sobrevivamos.'”

Embora o avião tenha conseguido pousar, não foi um pouso suave de forma alguma, batendo na pista com muita força. Todos no avião saíram ilesos, mas Jennifer Lawrence, infelizmente, teve que embarcar em outro avião logo depois.

“Isso me deixou muito mais fraca”, disse a atriz.

“Voar é horrível e tenho que fazer isso o tempo todo.”

Jennifer Lawrence está em Não Olhe para Cima, novo longa-metragem da Netflix. A estreia no serviço de streaming acontece em 24 de dezembro.