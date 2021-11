Na Netflix, atriz de Game of Thrones zoa anel de castidade do marido Joe Jonas

Sophie Turner (Game of Thrones) fez piada com o anel de castidade do marido Joe Jones em Jonas Brothers Family Roast. O especial sobre os Jonas Brothers está disponível pela Netflix.

Quando mais jovens, Joe Jonas e seus irmãos usavam anéis de castidade para demonstrar que estavam esperando pelo casamento para ter a primeira relação sexual.

O pai dos Jonas Brothers era pastor.

“Acho que precisamos acertar as coisas aqui. Não, os anéis de castidade não foram uma boa ideia”, comentou Sophie Turner em uma parte do novo especial da Netflix (via Yahoo).

“Sim, como gesto, eles são risíveis e vergonhosamente ruins. Mas lembrem-se de que era mais do que um gesto. Era sobre fé. Era sobre princípio. Era sobre se posicionar e dar um exemplo.”

A atriz continuou, brincando: “Vejam, Joe Jonas não estava apenas enfiando seus dedos em uns aros de metal idiotas. Ele estava enfiando seus dedos em colegas de elenco, atrizes, e até uma supermodelo ou duas.”

Piadas com o marido

A atriz de Game of Thrones chegou a comparar os anéis de castidade ao sapatinho de cristal de Cinderela.

“Joe tentou encontrar um par para seus anéis de castidade algumas vezes, e, finalmente, o dedo me serviu.”

“Também era parecido com Cinderela, porque a maioria das garotas com quem ele experimentou tinha contrato com a Disney.”

O especial Jonas Brothers Family Roast está agora disponível na Netflix.