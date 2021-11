Quem é o namorado de Marco Pigossi, de Cidade Invisível

Na última semana, o ator Marco Pigossi assumiu o namoro com o cineasta italiano Marco Calvani. O brasileiro postou uma foto acompanhado do parceiro em seu Instagram, em comemoração ao Dia de Ação de Graças. Fãs do astro de Cidade Invisível, na Netflix, querem saber: quem é Marco Calvani? Explicamos abaixo os detalhes mais importantes da trajetória do diretor.

“Chocando um total de 0 pessoas”, escreveu Pigossi na legenda da postagem em que os dois aparecem de mãos dadas na praia.

Muitos fãs já desconfiavam do relacionamento de Marco Pigossi e Marco Calvani. O diretor italiano já havia postado uma foto com o ator brasileiro em outubro de 2020, e compartilhado outra imagem em novembro do mesmo ano.

“O amor vence”, escreveu o cineasta no registro de Pigossi na festa do Orgulho Gay de São Francisco, nos Estados Unidos.

Quem é o namorado de Marco Pigossi?

Atualmente com 40 anos, Marco Calvani nasceu em 1980 em Prato, na região da Toscana, na Itália. O cineasta começou sua carreira na indústria do entretenimento ainda na adolescência, como ator.

Calvani fez sua estreia como dramaturgo em 2002, com a peça “Quasi”, encomendada pelo Fórum Social Europeu.

Já “Strong Hands” (Mãos Fortes), foi a primeira peça de Calvani a ser traduzida e performada em teatros da Europa. A produção fez muito sucesso com a crítica especializada, e contou com sessões em Londres, Roma, Paris e Barcelona.

“The City Beneath”, outra peça do diretor, estreou em Nova York em 2009. No mesmo ano, o dramaturgo escreveu e dirigiu a peça “Penelope in Groznyj” e foi o único convidado europeu no Festival Ubud de Escritores e Leitores, em Bali.

Em 2013, após grande aclamação crítica, o Teatro Metastasio, na região da Toscana, organizou uma retrospectiva dos trabalhos do diretor. Para o evento, Calvani produziu o projeto “I Am Dracula”.

No mesmo ano, uma das peças de Calvani estreou em Nova York, com direção de Glory Cadigan. Pela produção “Oil”, o dramaturgo recebeu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Teatro Planet Connections.

Marco Calvani é também o fundador e diretor artístico do Mixó, um centro cultural internacional que reúne jovens atores e escritores, e promove trabalhos originais nos palcos e nas telas.

Até hoje, os projetos de Marco Calvani já foram traduzidos e performados em mais de 6 línguas.

Nos Estados Unidos, Marco Calvani é integrante do Sindicato de Dramaturgos da América e da Unidade de Roteiristas e Diretores do Actors Studio. Ele conta também com uma residência permanente no Clube de Teatro Experimental LaMaMa, em Nova York.

Mais recentemente, Marco Calvani escreveu e dirigiu o filme “The View From Up Here” (A Visão de Cima), protagonizado por Melissa Leo e Leila Bekhti.

Atualmente, Marco Calvani dá aulas de roteiro e atuação nos Estados Unidos e Europa, além de trabalhar como tradutor de inglês e francês para italiano. O parceiro de Marco Pigossi é o tradutor oficial de autores como Theresa Rebeck, Bryony Lavery e Bernard-Marie Koltés.