Segurança viraliza por causa de semelhança com Wesley Snipes

Uma postagem se tornou viral no Twitter ao mostrar um segurança com uma incrível semelhança com Wesley Snipes. O ator que interpretou Blade no cinema está de volta com a série A Mais Pura Verdade, da Netflix.

Nos comentários da postagem no Twitter, alguns internautas brincaram que o homem poderia ter sido o dublê de Wesley Snipes no set de Blade.

Não há indicação sobre quando ou onde a foto foi tirada.

Algumas pessoas questionaram até se o homem é realmente um segurança ou se só estava usando uma fantasia, dados os seus acessórios um tanto… exagerados.

Confira abaixo a imagem do homem que chamou atenção pela semelhança com Wesley Snipes.

This the most securing guard I’ve ever see. pic.twitter.com/BE3lorGabZ — Detective Drip (@ImKindaFunny901) November 15, 2021

O primeiro Blade do cinema

Wesley Snipes é o primeiro Blade do cinema. Sua abordagem ajudou a popularizar o personagem da Marvel no mundo todo.

O ator estrelou uma trilogia como Blade.

Em geral, os filmes tiveram uma recepção divisiva com crítica e público, mas o trabalho de Wesley Snipes como o anti-herói sempre recebeu elogios.

O Marvel Studios desenvolve um reboot de Blade, com Mahershala Ali. No entanto, ainda não há uma data de estreia oficial.

