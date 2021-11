Sem tempo para romance, ator de A Barraca do Beijo termina namoro

Astro de A Barraca do Beijo, Jacob Elordi terminou o namoro com a modelo Kaia Gerber. A informação foi revelada pela E! News e o motivo seria a falta de tempo para o relacionamento.

Primeiro, o site publicou que os dois se separaram de forma amigável. Apesar disso, a modelo deletou imagens com o astro de A Barraca do Beijo e de Euphoria do Instagram.

Já a In Touch trouxe o motivo do término. Elordi, cada vez mais requisitado em Hollywood, teria a agenda apertada, que entrou em conflito com os trabalhos de Kaia Gerber.

Por esse motivo, o ex-casal não estaria conseguindo passar tanto tempo junto. Isso fez com que o romance chegasse ao fim.

Ao mesmo, porém, os sites destacam que Jacob Elordi e Kaia Gerber continuam se falando. Os dois mantiveram a amizade após o fim do romance.

Jacob Elordi tem ideia inusitada para continuação de A Barraca do Beijo 3

Para ao ET Online, Jacob Elordi deu uma ideia diferente para A Barraca do Beijo 4 na Netflix. O ator de Noah gostaria de ver todos numa casa de repouso, recontando a vida deles juntos.

A sugestão inusitada é mais uma prova que Jacob Elordi é parte dos atores que não pensam em voltar para A Barraca do Beijo. Após o terceiro filme, o ator dá a história como concluída.

“Eu acho que eu gostaria de ver todos eles em uma casa de repouso juntos. Isso seria legal. Seria bem interessante. E talvez o filme seja uma série de monólogos deles recontando tudo o que aconteceu dos 20 anos aos 92 anos”, disse o astro da Netflix.

Para mostrar o desejo sobre a ideia, Jacob Elordi foi além. Para ele, esse filme pode acontecer quando todos estiverem idosos.

Aos com esperanças, dificilmente A Barraca do Beijo 4 deve acontecer na Netflix. No momento, até mesmo Beth Reekles, a criadora, dá a história como fechada.

Os três filmes de A Barraca do Beijo estão na Netflix.