The Rock dá presente para ex-militar em vídeo emocionante

Dwayne Johnson, o The Rock, deu a caminhonete customizada dele para um ex-militar em um dos eventos de Alerta Vermelho, da Netflix. O vídeo emocionante foi publicado nas redes sociais.

O astro teria feito a decisão pelas “boas ações” prestadas por Oscar Rodriguez. Para fazer a surpresa, The Rock ainda levou o homem para uma sessão especial de Alerta Vermelho apenas para convidados.

“Feliz Natal, Oscar Rodriguez e curta a sua nova pick-up customizada. Convidei alguns fãs para uma sessão especial no cinema de Alerta Vermelho e queria fazer algo especial para todos eles. Tudo de graça e um ótimo momento no cinema. Também queria fazer algo grandioso, algo imenso, algo inesquecível para um fã”, escreveu Dwayne Johnson.

A ideia de The Rock era dar um Porsche Taycan, como o que ele usa no filme. Mas, a montadora recusou a proposta, o que fez com que Dwayne Johnson decidisse doar o próprio veículo.

“Ele toma conta da mãe de 75 anos. É um personal trainer. Liderança na igreja dele. Oferece apoio para mulheres vítimas de violência doméstica. Veterano orgulhoso da marinha. Um bom ser humano. O Oscar disse bem, logo antes de sair com o carro, ‘é apenas amor’. É isso aí, irmão. Apenas amor”, contou o ator sobre a decisão de escolher o ex-militar.

No vídeo, Oscar chora bastante ao ganhar o veículo. Confira abaixo.

Alerta Vermelho está disponível na Netflix

“Quando a Interpol emite o alerta vermelho – um pedido global de busca e apreensão dos criminosos mais procurados do mundo – é hora de o melhor investigador do FBI, John Hartley (Dwayne Johnson) entrar em cena. A caçada vai colocá-lo no meio de um ousado plano de assalto, forçando-o a se unir ao golpista Nolan Booth (Ryan Reynolds) para capturar a ladra de obras de arte mais procurada do mundo, ‘O Bispo’ (Gal Gadot).



Esta grande aventura vai levar o trio ao redor do globo, passando por pistas de dança, uma prisão isolada, pela selva e, o pior de tudo, constantemente um na companhia do outro”, afirma a sinopse completa de Alerta Vermelho.

O filme conta também com Ritu Arya, a Lila de The Umbrella Academy, e Chris Diamantopoulos (Silicon Valley).

Dwayne Johnson, o The Rock, recebeu cerca de 20 milhões de dólares para participar do filme. Gal Gadot, a Mulher-Maravilha, contou com o mesmo salário, se tornando assim a atriz mais bem paga do mundo em 2020.

O próprio astro diz que o longa tem o maior orçamento de toda Netflix.

