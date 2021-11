Tom Holland e Zendaya roubam a cena no Bola de Ouro 2021

Tom Holland e Zendaya estiveram no Bola de Ouro 2021, evento que premiou os melhores do mundo no futebol. O casal do momento roubou a cena!

Os atores da franquia do Homem-Aranha no MCU assumiram o namoro recentemente, após alguns meses de rumores. Agora, não é mais incomum que eles apareçam juntos publicamente.

Quanto ao Bola de Ouro 2021, o grande vencedor no evento acabou sendo Lionel Messi. É a sétima Bola de Ouro na carreira do jogador.

Confira abaixo algumas imagens de Tom Holland e Zendaya no evento do mundo do futebol.

Atores retornam em Homem-Aranha 3

Tom Holland e Zendaya retornam em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3). O ator é Peter Parker, enquanto a atriz reprisa seu papel como MJ.

O blockbuster contará com os retornos de vilões das versões anteriores do Homem-Aranha. Rumores indicam que os próprios Tobey Maguire e Andrew Garfield também devem ter participações especiais na trama.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) chega aos cinemas em 16 de dezembro.