Transformada, atriz de A Lagoa Azul está em Um Castelo para o Natal

Conhecida no mundo inteiro por protagonizar A Lagoa Azul, Brooke Shields retorna triunfante com o filme Um Castelo Para o Natal, disponível na Netflix. O filme representa o primeiro lançamento de grande porte da atriz desde a comédia De Volta às Quadras, lançada em 2013. Brooke Shields mudou muito desde Lagoa Azul, mas não perdeu seu característico sorriso e brilho nos olhos.

Nos últimos anos, Brooke Shields se dedicou principalmente a filmes independentes e participações especiais em séries de TV. Com Um Castelo Para o Natal, a atriz volta ao posto de protagonista.

Na trama do novo filme natalino na Netflix, a atriz interpreta uma rica escritora que sofre o primeiro fracasso de sua carreira, e decide viajar para a Escócia em busca de inspiração. Lá, a protagonista conhece um charmoso duque e ganha uma nova chance no amor.

Mostramos abaixo uma retrospectiva da carreira de Brooke Shields e tudo que a atriz falou sobre seu retorno na Netflix; confira.

Brooke Shields – De Lagoa Azul à Netflix

Nascida Brooke Christa Shields em 31 de maio de 1965, Brooke Shields iniciou sua carreira ainda na infância, e ganhou aclamação crítica com sua performance no filme Pretty Baby: Menina Bonita.

Considerado bastante problemático sob a perspectiva atual, Pretty Baby acompanha a história de uma garotinha que tem sua virgindade leiloada pela mãe prostituta. Brooke Shields tinha apenas 12 anos na época das gravações do filme.

Os papéis mais conhecidos da carreira de Brooke Shields foram em filmes dos anos 80. Na época, a atriz ficou famosa no mundo inteiro por protagonizar A Lagoa Azul.

No clássico da Sessão da Tarde, a atriz interpreta a protagonista Emmeline Lestrange.

O filme acompanha a história de duas crianças abandonadas em uma ilha paradisíaca. Sem nenhuma orientação ou restrições da sociedade, elas crescem sozinhas, enfrentam mudanças emocionais e físicas e acabam se apaixonando.

Brooke Shields tinha apenas 15 anos quando gravou A Lagoa Azul. Mesmo sendo menor de idade, a atriz gravou cenas de nu frontal.

Os papéis mais recentes de Brooke Shields

Em 1983, Brooke Shields deu um tempo em sua carreira artística para estudar na Universidade de Princeton, onde se graduou como Bacharel de Linguagens Românticas.

Nos anos 90, a atriz retornou à indústria do entretenimento, atuando principalmente em papéis pequenos e participações especiais em filmes independentes.

Brooke Shields também protagonizou a sitcom Suddenly Susan, exibida entre 1996 e 2000. Por sua performance, a atriz recebeu duas indicações do Globo de Ouro.

Após anos trabalhando esporadicamente, a atriz voltou à ativa em 2017, com um papel importante na 19ª temporada de Law & Order: SVU.

Em 2014, Brooke Shields passou a dublar Beverly Goodman na série animada Mr. Pickles, exibida pela Adult Swim. A atriz reprisa sua performance no derivado Momma Named Me Sheriff, que continua no ar até hoje.

Agora, Brooke Shields pretende conquistar um público mais moderno com Um Castelo Para o Natal. Segundo a atriz, o filme tem tudo para apresentar aos assinantes da Netflix uma perspectiva diferente sobre o amor na maturidade.

“É um olhar super inovador, porque é real! Eu conheço muitas mulheres na casa dos 40 que estão se divorciando, se apaixonando ou decidindo se casar pela primeira vez”, comentou a atriz em uma entrevista ao site USA Today.

Um Castelo Para o Natal já está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.