Will Smith diverte em programa com imitação de Arnold Schwarzenegger

Como contamos aqui, Will Smith recebeu um conselho de Arnold Schwarzenegger sobre como ser o maior astro de ação do planeta. Agora, o vídeo do ator contando sobre isso em um programa de TV ganhou a web pela imitação divertida que a estrela faz do protagonista de O Exterminador do Futuro.

No The Graham Norton Show, Will Smith relembrou um encontro que teve com Bruce Willis, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger no começo da carreira. O ator se aproximou dos três e pediu o conselho.

O astro de Um Maluco no Pedaço brincou que o trio conversou secretamente na “linguagem das estrelas de ação” e decidiu que o protagonista de O Exterminador do Futuro responderia.

Foi quando Will Smith começou a imitar perfeitamente Arnold Schwarzenegger. Os convidados não conseguiram se segurar e começaram a rir.

“Se você quer ser uma estrela do cinema, os filmes não podem só fazer sucesso nos Estados Unidos. Você precisa ir para todos os países e se imaginar como um político concorrendo pelo cargo de maior estrela de cinema do mundo”, disse o astro parecendo realmente Schwarzenegger.

Confira abaixo o vídeo.

Will Smith volta no cinema com King Richard

O mais novo trabalho do ator é o filme biográfico King Richard: Criando Campeãs.

O filme é simplesmente baseado na história de Richard Williams. A cinebiografia deve acompanhar a infância e juventude das tenistas Serena e Venus Williams ao lado do pai, que é interpretado aqui por Will Smith.

“Motivado por uma visão clara do futuro de suas filhas, empregando métodos próprios e nada convencionais de treinamento, Richard tem um plano detalhado para levar Venus e Serena Williams, das ruas de Compton, na Califórnia, para as quadras de todo o mundo, como lendas vivas do tênis.

Profundamente comovente, o filme retrata a importância da família, da perseverança e da fé inabalável como instrumentos para alcançar o impossível e transformar o mundo”, afirma a sinopse do filme.

Aunjanue Ellis (Se a Rua Beale Falasse) interpreta a mãe das garotas, Oracene “Brandi” Williams, Saniyaa Sidney (Estrelas Além do Tempo) estrela como Venus Williams, e Demi Singleton (a série Godfather of Harlem), como Serena Williams, com Tony Goldwyn (Divergente) no papel do treinador Paul Cohen, e Jon Bernthal (Ford vs Ferrari) como o treinador Rick Macci, além de Andy Bean (It – Capítulo Dois), Kevin Dunn (a franquia Transformers) e Craig Tate (Greyhound).

Reinaldo Marcus Green dirigiu King Richard: Criando Campeãs a partir do roteiro escrito por Zach Baylin, com produção de Tim White e Trevor White com a Star Thrower Entertainment, e Will Smith com sua Westbrook. Isha Price, Serena Williams, Venus Williams, James Lassiter, Jada Pinkett Smith, Adam Merims, Lynn Harris, Allan Mandelbaum, Jon Mone e Peter Dodd são os produtores executivos.

King Richard: Criando Campeãs tem estreia para 2 de dezembro.