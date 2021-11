Will Smith diz ter sentido repulsa ao sexo após dormir com muitas mulheres

Will Smith é um dos atores mais famosos de Hollywood e já está casado com Jada Pinkett Smith há anos. Antes disso, contudo, ele disse já ter até vomitado de tantas vezes que fez sexo.

Na autobiografia do astro, Smith conta ter sido traído pela ex-namorada, Melanie. Ele, então, começou a fazer sexo com diversas mulheres por semana, a fim de lidar com o término.

“Até este ponto da minha vida, eu só tinha feito sexo com uma mulher além de Melanie. Mas, nos meses seguintes, fui totalmente transformado em hiena do gueto”, escreveu Smith (via Insider). “Eu precisava desesperadamente de alívio, mas como não há pílula para coração partido, recorri aos remédios homeopáticos de compras e relações sexuais”.

Will Smith escreveu que o problema ficou tão sério que ele começou a ter reações físicas sempre que fazia sexo.

“Eu fiz sexo com tantas mulheres, e foi tão desagradável do ponto de vista constitucional para o fundo do meu ser, que desenvolvi uma reação psicossomática ao ter um orgasmo”, escreveu ele. “Isso me faria literalmente engasgar e às vezes até vomitar”.

Will Smith choca com visual em aparição na TV

Will Smith atualmente promove o filme King Richard: Criando Campeãs e está sendo cotado ao Oscar pelo papel. Em participação no programa The One Show, ele chamou a atenção pelo visual diferente.

O ator apareceu em um link durante o programa e imediatamente percebemos a diferença no rosto dele. Ao invés de aparecer com bigode, ou bigode ou barba, ele está apenas com o cavanhaque.

Isso imediatamente criou estranhamento, tendo em vista que ele usa ao menos o bigode desde os tempos de Um Maluco no Pedaço, com raríssimas exceções, como foi o caso no filme Depois da Terra.

No longa-metragem, em que atuou ao lado do filho, Jaden Smith, Will Smith aparece sem bigode e barba.

Um trecho da entrevista foi divulgado no Twitter do programa da BBC. Veja abaixo.

"This is a film about family. It's a film about faith. It's a film about big dreams."



Will Smith tells us why he had to tell the story of 'King Richard'.



Stream #TheOneShow on @BBCiPlayer 👉 https://t.co/aUOZQxkRxy pic.twitter.com/pYSlNNZgSC — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) November 17, 2021