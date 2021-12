A trágica verdade sobre como foram os dias finais de Chadwick Boseman

2020 foi um ano de luto para os fãs da Marvel e do cinema em geral. Em 28 de agosto, Chadwick Boseman faleceu aos 43 anos, após uma longa e árdua batalha contra o câncer. A notícia pegou fãs e colegas de surpresa, já que o eterno Pantera Negra não havia falado publicamente sobre seu diagnóstico ou sua batalha contra a doença. O site TheThings falou mais sobre os últimos dias do astro; veja abaixo.

Chadwick Boseman foi diagnosticado com câncer de cólon de estágio 3 em 2016, doença que eventualmente evoluiu para o estágio 4 e provocou a morte do ator.

O astro de Pantera Negra manteve seu diagnóstico em segredo, contando a verdade apenas para amigos próximos e familiares.

Ryan Coogler e Spike Lee, diretores de Pantera Negra e Destacamento Blood, por exemplo, não foram informados da doença.

Os últimos dias de Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra

Em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, publicada após a morte do ator, o empresário de Chadwick explicou a decisão do astro.

“Ele não queria que as pessoas ficassem preocupadas com ele. Ele era uma pessoa muito discreta”, comentou Michael Greene, que também era um amigo de longa data do ator.

Addison Henderson, a personal trainer de Chadwick, foi uma das poucas pessoas informadas sobre o diagnóstico.

“Ele nunca deixaria a doença impedí-lo de contar essas histórias maravilhosas, e de mostrar sua arte no auge da carreira”, comentou Henderson em um papo com a imprensa.

Chadwick Boseman nasceu e cresceu na cidade de Anderson, Carolina do Sul. O ator tem um irmão mais velho, que é pastor, e um caçula, que trabalha como dançarino.

Foi o Pastor Derrick Boseman que ficou ao lado do irmão em seu leito de morte. Ele descreveu o Chadwick como um homem cheio de fé e esperança.

“Lembro dele cantar ‘aleluia’ enquanto tentava lidar com a dor. Ele nunca parou de dizer isso”, revelou o irmão mais velho de Chadwick.

Derrick revelou também as últimas palavras do irmão. Segundo o pastor, Chadwick olhou diretamente para seus olhos e falou pela última vez.

“Cara, eu estou no quarto tempo. Preciso que você me tire desse jogo”, falou o astro de Pantera Negra.

Nesse momento, o Pastor Boseman decidiu mudar sua oração. Ao invés de rezar para Deus curar o irmão, Derrick orou “para que fosse feita a vontade Dele”.

Chadwick Boseman faleceu no dia seguinte, aos 43 anos.

Determinado a deixar sua marca antes de morrer, Chadwick Boseman atuou em 7 filmes, um episódio de Saturday Night Live e deixou gravada sua voz para a série What If – tudo isso após ser diagnosticado com câncer.

“O mundo perdeu um rei, um ícone e um pioneiro genuíno. Não há dúvida de que seus filmes resistirão ao teste do tempo”, afirmou o site TheThings sobre essa perda inestimável.

Pantera Negra 2: Wakanda Para Sempre chega aos cinemas em 2023. Ainda não sabemos como a Marvel vai lidar com a ausência de Chadwick Boseman, mas já se sabe que o MCU não vai substituir o astro.

Os outros filmes da Marvel com Chadwick Boseman estão no Disney+; clique aqui para assinar a plataforma.