Adele brinca que é parecida com vilão de Harry Potter

Adele comparou seu rosto sem maquiagem com o vilão de Harry Potter, Lord Voldemort, em uma nova entrevista.

“Eu amo sobrancelhas. Mas se eu não tingir as minhas, fico parecida com Voldemort. Elas ficam tão pálidas e loiras”, brincou a cantora durante uma entrevista para a Nikki Tutorials (via Comic Book Resources).

“Uma vez eu vi uma foto minha saindo de um show de Lady Gaga em Londres. Eu parecia um elfo ou algo assim.”

