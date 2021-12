Ana de Armas é vista beijando novo namorado em público

Ana de Armas, de 007: Sem Tempo Para Morrer e Entre Facas e Segredos, foi fotografada beijando o novo namorado, Paul Boukadakis.

Os dois faziam compras juntos, conforme o E! Online. A foto foi tirada em Los Angeles, na Califórnia e, conforme a fonte do site, Paul buscava óculos de sol, com Ana ajudando.

“Ela parecia bem apaixonada e segurava a mãe dele”, disse a fonte. “Em determinado momento, ela tirou a máscara dele para beijá-lo, enquanto aguardavam para atravessar a rua”.

Outra fonte da E! News disse que o relacionamento entre a artista e o empresário de tecnologia é bastante sério. Eles começaram a namorar há alguns meses.

A notícia sobre ela namorar o vice-presidente do Tinder surgiu em junho. Eles foram apresentados por amigos mútuos previamente. Ana de Armas chegou a conhecer membros da família dele.

Atriz consegue conciliar trabalho e namoro

Outra fonte, próxima de Ana de Armas, acrescentou que ela tem trabalhado muito, “mas eles conseguem manter o relacionamento na ativa”.

“Quando ela está em LA, ela passa muito tempo com Paul em sua casa”, acrescentou a fonte. “Eles adoram passear com os cachorros dela e ficar em casa. Ana está muito feliz com Paul e animada com o que está por vir”.

Até agora, Ana de Armas e o namorado não oficializaram o relacionamento nas redes sociais. Também não fizeram nenhuma aparição em público de maneira oficial.

Em 007: Sem Tempo Para Morrer, ela foi à estreia do filme sozinha. Atualmente ela trabalha na cinebiografia de Marilyn Monroe e no thriller Deep Water.

Ana de Armas também pode ser vista em Entre Facas e Segredos.