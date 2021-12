Angelina Jolie está ajudando filha a seguir os passos da mãe famosa

Shiloh Jolie-Pitt pode estar interessada em seguir os passos de Angelina Jolie. Ela estaria até mesmo recebendo ajuda da mãe para planejar sua carreira.

A garota de 15 anos supostamente vem recebendo oportunidades para ser modelo e está pensando seriamente nisso, de acordo com a Life & Style. Angelina Jolie, aparentemente, apoia a ideia.

Angelina Jolie começou como modelo aos 16 anos, então sabe o que é preciso para seguir uma carreira pública na juventude. Mas a estrela de Hollywood quer ter certeza de que Shiloh tome suas próprias decisões para sua vida, guiando-a da melhor maneira que puder.

Ainda não se sabe se Brad Pitt também está empolgado com a ideia, mas de acordo com a In Touch, ele pode ter algumas preocupações sobre o destaque de Shiloh na mídia, já que espera que ela aproveite bem a sua adolescência.

Por outro lado, o astro acredita que conquistar um pouco dos holofotes também pode fazer bem para a confiança da jovem.

Após causar trauma, Brad Pitt espera por perdão de Angelina Jolie

Em uma entrevista recente, uma fala de Angelina Jolie sobre “trauma” foi interpretada por muitos fãs e jornalistas como uma indireta a Brad Pitt.

Separada do astro desde 2016, a atriz continua envolvida na longa batalha judicial pela guarda dos filhos. Uma matéria da revista US Weekly afirma que Brad Pitt ainda aguarda o perdão da estrela de Eternos; veja abaixo.

Brad Pitt e Angelina Jolie se separaram em 2016, mas só concluíram o divórcio legal em abril de 2019. No entanto, os dois ainda brigam na justiça pela custódia dos seis filhos: Shiloh, Maddox, Pax, Zahara, Vivienne e Knox.

Angelina Jolie relacionou os traumas de sua vida pessoal com a experiência de Thena, sua personagem no filme Eternos.

“Acho importante dizer para as pessoas que todos nós somos danificados, de uma forma ou de outra”, comentou a atriz.

“Todos nós carregamos algum tipo de trauma – muitos de nós, mais do que as pessoas sabem”, afirmou Angelina Jolie.

Foi essa a fala que fãs e jornalistas interpretaram como uma referência à separação com Brad Pitt, que durou anos e continua sendo discutida atualmente.

“É a luta, o fato de nós continuarmos, que torna as pessoas realmente fortes e heroicas”, explica Jolie.

Em Eternos, Angelina interpreta Thena, uma espécie de deusa cósmica guerreira que sofre com amnésia.

“As memórias sempre pesam, mas acho que são elas que definem o que é a nossa vida – uma coleção de lembranças e momentos. Elas nos moldam”, refletiu a estrela de Eternos.

A atriz falou também sobre ressentimentos e a maneira que as experiências do passado influenciam o caminho do futuro.

“Eu não acredito em arrependimentos. Creio que tudo – mesmo as coisas mais sombrias – tem o potencial para nos moldar. Então é sobre o que você faz com essas experiências e memórias. Mas às vezes, elas são dolorosas”, afirmou Angelina Jolie.

Uma matéria recente da revista US Weekly afirma que Brad Pitt quer se reconciliar com a ex-esposa em nomes dos filhos.

“Brad espera que, um dia, ele e a Angelina possam se perdoar e seguir em frente. Se não for por nada, que seja pelos filhos”, comentou uma fonte ligada ao ator.

Anteriormente neste ano, a mesma revista confirmou que um juiz americano decretou a guarda compartilhada dos filhos do casal – o que teria desagradado Angelina.

“Ela nunca vai perdoá-lo. Ela se mantém longe, e acredita que a Justiça será feita”, teria comentado uma fonte próxima à atriz.

A fonte ligada a Brad Pitt afirmou também que o astro quer voltar a namorar, mas que evita revelar detalhes sobre suas relações.

“Ele adoraria voltar a namorar, encontrar aquele alguém especial. Mas ele também odeia o processo de namorar sob os olhos do público. Atualmente, ele foca mais na família, caridade e trabalho”, comentou a fonte anônima.

Angelina Jolie recentemente apareceu em Eternos, da Marvel. Já Brad Pitt deve retornar aos cinemas em A Cidade Perdida e Bullet Train.