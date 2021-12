Antes de Lulli, atriz ficou longe das redes sociais e fez tatuagem no lábio

Já disponível no catálogo da Netflix, Lulli é o mais novo projeto de Larissa Manoela. No longa, Amanda de Godoi interpreta Vanessa, uma colega da protagonista titular. Em uma entrevista recente, a atriz revelou detalhes sobre sua carreira prévia e preparação para o filme – o que envolveu um afastamento das redes sociais e uma tatuagem no lábio.

“Depois de sofrer um acidente, uma estudante de medicina genial, mas incapaz de escutar as pessoas, passa a ouvir o que elas estão pensando”, afirma a sinopse do longa.

Além de Larissa Manoela e Amanda de Godoi, o elenco de Lulli conta também com Vinícius Redd, Sergio Malheiros, Yara Charry, Nicolas Ahnert e Paola Possani.

Em sua preparação para o papel de Vanessa, Amanda de Godoi se afastou das redes sociais e passou a enxergar o período de quarentena como uma chance para entrar de cabeça no processo criativo, sem qualquer tipo de distração virtual.

Antes de interpretar Vanessa em Lulli na Netflix, Amanda de Godoi era conhecida principalmente por performances em novelas e minisséries da Rede Globo.

Ela fez sua estreia na TV em 2014, no papel de Sheila na novela Em Família, exibida no horário nobre da emissora.

Nos próximos anos, a atriz contou com performances famosas em Malhação, Dois Irmãos e Tempo de Amar.

Amanda de Godoi é mineira de Belo Horizonte, e atualmente, tem 28 anos.

“Fiquei os últimos dois anos em Belo Horizonte, e só saí de lá para gravar. Nesse tempo, me coloquei num casulo. Agora estou de férias, mas me afastei muito das redes sociais. Deletei os aplicativos mesmo. E sigo sem o WhatsApp”, comentou a atriz em uma entrevista à coluna da jornalista Patrícia Kogut, no jornal O Globo.

No papo com a colunista, Amanda falou também sobre o processo de caracterização de sua personagem em Lulli e no que ela se inspirou para interpretar a estudante de medicina.

“Fiquei atenta aos estímulos para entender e me conectar com os sentimentos da personagem. Minha irmã me ajudou com algumas técnicas. Me deu uma dica, por exemplo, sobre como minha personagem, que é atrapalhada, poderia usar o estetoscópio: no ombro, de um jeito que pudesse cair a qualquer momento”, explicou Amanda.

Para dar um grau maior de veracidade à sua personagem, a atriz se inspirou principalmente em sua irmã Brenda, que é médica na vida real.

Amanda falou também sobre sua tatuagem nos lábios, um trocadilho com seu sobrenome e a palavra “borogodó” – formando “Borogodoi”.

“Eu fiz essa besteira. Ano passado tatuei o mapa do Brasil na sola do pé. Aí liguei para ela dizendo que estava com uma nova ideia: escrever borogodó unido ao meu sobrenome”, contou a atriz.

Lulli, com Larissa Manoela e Amanda de Godoi, já está no catálogo da Netflix; veja abaixo o trailer.