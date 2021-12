Antes magrinho, ator fica bombado por causa de La Casa de Papel

La Casa de Papel lançou recentemente seu desfecho na Netflix, e deixou fãs órfãos após o final dramático. Um dos astros mais populares da série é Miguel Herrán, conhecido por seu sorriso inconfundível e por sua atuação como Rio. O que muitos fãs não sabem é que o ator passou por uma intensa transformação física para participar da série; veja abaixo.

Nascido na cidade espanhola de Málaga, Miguel Herrán ficou famoso na Espanha em 2016, ao ganhar o Prêmio Goya por sua performance em “A Cambio de Nada”.

Mais recentemente, o astro conseguiu reconhecimento internacional por viver o Rio de La Casa de Papel, além de protagonizar recentemente o filme Até o Céu e interpretar Christian Varela em Elite.

A transformação do ator para La Casa de Papel envolveu também uma grande mudança psicológica – já que Miguel Herrán sofreu com um perigoso transtorno alimentar na adolescência.

Tudo sobre a transformação de Miguel Herrán em La Casa de Papel

Atualmente com 26 anos, Miguel Herrán usou o Instagram para compartilhar com os fãs sua impressionante forma física atual.

“Desde que saímos do confinamento, melhorei muito. Sempre priorizo a saúde acima do resultado estético. Compartilho isso porque sei que muita gente me pergunta pelos meus treinos”, escreveu o ator em uma legenda de seu Instagram.

Na publicação, o ator também agradece aos esforços de seu personal trainer e mostra a diferença entre meses de malhação – veja abaixo.

A priorização da saúde é essencial para Miguel Herrán, já que o ator manteve uma relação bastante conturbada com o corpo na adolescência.

Em uma entrevista anterior, o astro de La Casa de Papel contou que sofria de vigorexia na adolescência.

Para quem não sabe, vigorexia é um transtorno alimentar considerado a “anorexia masculina”. Jovens com essa desordem não se sentem bem com o próprio corpo e tentam cada vez mais aumentar a massa muscular.

Muitos fazem uso de anabolizantes e esteroides, drogas que causam um aumento rápido da musculatura, mas trazem grandes problemas a longo prazo.

“Nunca me senti tão satisfeito com minha aparência como me sinto agora”, relatou o ator.

Em outra entrevista, Herrán revelou que demorou para começar sua carreira artística, e que em sua época de escola fazia o possível para não chamar atenção.

“Nas peças de teatro da escola, muitos meninos queriam os papéis principais. Eu, no entanto, só me interessava por papéis de árvores, rochas ou figurantes, para passar despercebido”, comentou Herrán.

Ainda em seu Instagram, Miguel Herrán falou sobre a importância de se aceitar o corpo como ele é.

“Acho que pela primeira vez na minha vida, me olhei no espelho e me aceitei. Acho que pela primeira vez não me importo se você não gosta dessa foto. Esta foto é para mim, para eu nunca esquecer que o sucesso pessoal está na aceitação de si mesmo e não na dos outros”, comentou o astro.

Veja abaixo algumas fotos da transformação de Miguel Herrán em La Casa de Papel.