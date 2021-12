Ao lado de James McAvoy, Tom Ellis, o Lucifer, mostra visual de antes da fama

Tom Ellis, o Lucifer da série da Netflix, compartilhou uma foto dele junto de James McAvoy. A fotografia foi tirada bem antes dos dois tornarem-se famosos.

A imagem mostra Tom Ellis, McAvoy e um desconhecido posando para a câmera. O astro de X-Men tem os dois dedos levantados, enquanto o ator de Lucifer parece estar mostrando a língua.

“De Volta a onde tudo começou”, escreveu Ellis na legenda. “Eu e James McAvoy (e um fã desconhecido!) nos bastidores de A Bela e a Fera no Adam Smith Theatre, em Kirkaldy, por volta de 1999 ou 2000. Foi meu primeiro trabalho profissional enquanto eu estava no ano final da Royal Scottish Academy of Music and Drama”.

James McAvoy escreveu nos comentários: “Hilário, cara. O bar no hotel pegava fogo quase todas as noites. Acho que até começamos um incêndio lá uma vez. Eu lembro distintamente de ter a entrada negada ao menos uma ou duas vezes”.

Os dois atores dividiram um quarto na época que estudaram teatro. McAvoy chegou a apresentar Tom Ellis à ex-esposa do astro de Lucifer, Tamzin Outhwaite. O ator de X-Men chegou a ser padrinho no casamento dos dois.

Mais sobre Lucifer

Lucifer teve uma história de produção conturbada. A série foi cancelada pela Fox e acabou sendo salva pela Netflix, após longa campanha por parte dos fãs.

A série foi baseada em quadrinhos de Neil Gaiman. No entanto, a adaptação para a tela tomou tantas liberdades criativas que Lucifer se tornou quase totalmente diferente.

“Cansado de ser o senhor do inferno, o diabo se muda para Los Angeles, onde abre um bar e conhece uma investigadora de homicídios com quem se conecta rapidamente”, diz a sinopse da série.

Lucifer, com Tom Ellis, está disponível pela Netflix.