Aos 30 anos, atriz de Parasita passa por cirurgia após descobrir câncer

Park So Dam, conhecida por estrelar Parasita, foi diagnosticada com câncer papilífero de tireoide. Ela já passou por cirurgia e está focada na recuperação.

Aos 30 anos, ela foi diagnosticada durante exame de rotina. A agência da atriz, a ArtistCompany, confirmou a informação em declaração enviada à CNN, no dia 13 de dezembro de 2022.

Conforme o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), o câncer papilífero é o mais comum câncer de tireoide e normalmente afeta pessoas abaixo de 40 anos de idade, especialmente mulheres. Ele é mais fácil de tratar do que outras formas de câncer no mesmo local.

“Nove entre 10 pessoas afetadas ficam vivas 5 anos após o diagnóstico de câncer de tireoide”, informa a NHS. “Muitos desses são tratados e têm uma expectativa de vida normal”.

Planos da atriz de Parasita foram atrapalhados

A doença da atriz de Parasita atrapalhou os planos dela de promover o novo filme Special Delivery, o que a deixou “muito desapontada”, conforme a declaração da agência.

“A empresa gostaria de agradecer mais uma vez a todas as pessoas por apoiarem Special Delivery e a atriz Park So Dam, bem como aos atores e equipe de Special Delivery, que estão superando este momento difícil juntos”, disse a agência.

“A atriz Park So Dam se concentrará em sua recuperação para que possa ver todos vocês saudável ​​no futuro, e ArtistCompany também fará o nosso melhor para ajudar a atriz a recuperar sua saúde”, acrescentou.

Park So Dam já apareceu em diversos filmes e séries de TV sul-coreanas, mas ela se tornou mundialmente famosa em razão de Parasita.

O filme, dirigido por Bong Joon Ho, tornou-se o primeiro filme em língua não-inglesa a ganhar o prêmio de Melhor Filme no Oscar, em fevereiro de 2020.

Em Parasita, Park interpreta Kim Ki Jung, uma jovem de uma família pobre, que finge ser uma terapeuta de arte a fim de conseguir emprego ensinando um jovem de família rica.

Parasita pode ser assistido no Telecine Play.