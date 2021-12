Aos 60 anos, ator de Homem-Aranha 3 surge bombado e irreconhecível

Uma transformação que chamou a atenção dos fãs da Marvel foi a de J.K. Simmons, o intérprete de J. Jonah Jameson em Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa. Atualmente com 66 anos, o astro passou por um intenso treinamento e apareceu com uma forma física invejável. O site TheThings explicou como tudo isso aconteceu; veja abaixo.

Além de sua performance nos filmes do Homem-Aranha, J.K. Simmons é conhecido por papéis icônicos em filmes como Liga da Justiça e Whiplash, além de emprestar sua voz a um dos protagonistas da série animada Invencível.

Continua depois da publicidade

Mas são os filmes do Homem-Aranha de Sam Raimi que têm um lugar especial no coração do astro. Simmons falou sobre o assunto em uma entrevista ao site Den of Geek.

“Aqueles filmes como o Sam serão para sempre grandes destaques da minha carreira e da minha vida. Sam é um dos meus diretores favoritos, e também é uma das minhas pessoas preferidas”, comentou o astro.

A incrível transformação de J.K. Simmons em Homem-Aranha 3

Embora tenha surpreendido os fãs de Homem-Aranha com sua forma física, J.K. Simmons não mudou o corpo exclusivamente para o filme da Marvel.

Na verdade, o ator começou seu processo de malhação há mais de uma década, especificamente em 2009.

Em uma entrevista à revista People, o ator revelou que tinha ganhado muito peso, e que após engordar, decidiu voltar à academia.

“Depois daquela época que engordei muito e consegui emagrecer, decidi ficar em forma pelo resto da vida”, comentou o ator.

Foi sua performance como um supremacista branco na série OZ, exibida pela HBO, que o incentivou a mudar o corpo.

“Eu estava acima do peso e interpretava um nazista nessa prisão de segurança máxima. Assistindo à primeira temporada, pensei: ‘Uau, eu não acredito nesse cara. Tenho que voltar para a academia para interpretá-lo de forma convincente’”, explicou o ator.

O processo de transformação corporal de J.K. Simmons não aconteceu para um papel específico. Com o tempo, o ator passou a gostar da malhação, tornando-se um entusiasta por exercícios físicos nos últimos anos.

“Eu realmente gosto de malhar! Não é como se eu estivesse treinando por causa de Liga da Justiça, por exemplo”, confirmou Simmons.

Para mudar completamente o corpo, J.K. Simmons contou com a ajuda do personal trainer Aaron Williamson, um dos mais famosos de Hollywood.

Veja algumas fotos de J.K. Simmons abaixo e confira como o astro de Homem-Aranha 3 está bombado.

Homem-Aranha 3, com J.K. Simmons, Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon e Benedict Cumberbatch, está em cartaz nos cinemas brasileiros. Em breve o filme chegará também ao Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.