Apesar da briga em divórcio, Angelina Jolie e Brad Pitt concordam em uma coisa

Angelina Jolie e Brad Pitt se separaram em 2016, mas continuam com disputas na justiça. Apesar da briga no divórcio, os atores concordam em uma coisa, que é como apoiar e criar os seis filhos.

A revelação foi feita em uma publicação da In Touch. Brad Pitt e Angelina Jolie estariam preocupados em acompanhar o crescimento dos filhos de maneira correta, da mesma forma que apoiam eles.

O site explica que os atores conseguem ter uma relação colaborativa como pais, ainda mais que os filhos mais jovens são pré-adolescentes e os mais velhos estão iniciando a vida adulta.

Um exemplo citado é o de Shiloh. A filha do casal estaria em aulas de dança, amando a atividade.

A publicação afirma que Brad Pitt e Angelina Jolie estão igualmente orgulhosos dela. Além disso, estariam dando o mesmo apoio para que Shiloh continue nas aulas.

Shiloh é igual Brad Pitt e Angelina Jolie ao mesmo tempo

No evento de estreia de Eternos, Shiloh optou por usar um vestido bege, bastante semelhante a um modelo utilizado por Angelina Jolie em sua juventude. A semelhança entre mãe e filha deixou fãs chocados nas redes sociais.

“Shiloh Jolie Pitt é exatamente igual a Angelina Jolie”, comentou uma fã no Twitter.

Muitos internautas buscaram outras fotos recentes da jovem e chegaram à mesma conclusão: Shiloh está ficando cada vez mais parecida com a mãe.

“Cópia e colagem da Angelina Jolie e sua filha Shiloh”, afirma outra postagem que coloca fotos das duas lado a lado.

Comparada à mãe na mesma idade, a semelhança fica ainda mais perceptível, segundo os fãs no Twitter; veja a comparação abaixo.

Muitos internautas também chamaram a atenção pelo fato de Shiloh também ser parecida com o pai, Brad Pitt. A boca e o sorriso da adolescente se parecem muito com os de Angelina Jolie, e já os olhos, são iguais aos de Brad Pitt.

“A Shiloh teve a maior sorte por ser Shiloh Jolie-Pitt. Pensem sobre isso por um segundo”, brincou outra fã nas redes sociais.

Outra postagem afirma que Shiloh “herdou o melhor de dois mundos”, ou seja, a beleza de Angelina Jolie e Brad Pitt.

Poucos fãs sabem, mas Shiloh é detentora de um recorde mundial: ela é a pessoa mais jovem a ser imortalizada no Museu de Cera Madame Tussauds, em Londres.

A adolescente também se interessa pelo trabalho humanitário da mãe, principalmente em relação aos refugiados.

“Shiloh sabe que eu me importo muito com famílias de refugiados, e sempre pede para me acompanhar nas missões”, afirmou Angelina Jolie.

De acordo com o site SCMP, Angelina Jolie escolheu o nome de Shiloh para homenagear sua irmã, um bebê que infelizmente nasceu morto. A criança seria chamada de Shiloh Baptist.

“Esse foi o nome mais sulista que meus pais conseguiram pensar”, contou a atriz.

Angelina Jolie continua em cartaz nos cinemas em Eternos; veja abaixo as reações originais ao novo visual de Shiloh.