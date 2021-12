Após divórcio, Tobey Maguire está namorando super modelo

O retorno de Tobey Maguire em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa atingiu em cheio a nostalgia dos fãs e deixou muitos espectadores emocionados. Com o sucesso do longa, muitos internautas passaram a buscar informações sobre a vida pessoal do ator – que após seu divórcio, começou a namorar uma super modelo.

No último dia 17 de dezembro, o astro de Homem-Aranha foi fotografado com a nova namorada, a modelo Tatiana Dieteman, em um restaurante de Los Angeles.

A saída do ator de 46 anos com a namorada de 29 coincidiu com a véspera da estreia de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa nos cinemas americanos.

O site Sportskeeda revelou tudo que os fãs de Tobey Maguire precisam saber sobre a relação do astro com a modelo Tatiana Dieteman; veja abaixo.

Quem é a namorada de Tobey Maguire?

Tobey Maguire e Tatiana Dieteman começaram a namorar em 2018, e desde então, foram vistos juntos muitas vezes na região de Santa Monica, em Los Angeles.

O casal teria se conhecido em um evento na casa de Leonardo DiCaprio, amigo de longa data de Tobey, atualmente fazendo grande sucesso na Netflix com o filme Não Olhe Para Cima.

De acordo com fontes ligadas ao casal, Tobey Maguire e Tatiana Dieteman se conheceram dois anos após do divórcio do astro.

Maguire conheceu a designer de joias Jennifer Meyer em 2003, durante as gravações de Alma de Herói.

O casal oficializou a união em setembro de 2007, pouco depois do nascimento do primeiro filho. Tobey e Jennifer ficaram juntos até 2016, mas o divórcio só foi finalizado em 2020.

Tobey Maguire tem dois filhos com Jennifer Meyer: uma menina nascida em 2006 e um menino nascido em 2009.

Já Tatiana Dieteman, a namorada atual do ator, é uma modelo associada à agência One Management, uma das mais conceituadas da indústria.

Em sua carreira como modelo, Tatiana já apareceu em diversas revistas como Vogue Daily, RedUN e muito mais.

No ano de 2013, Tatiana apareceu no videoclipe Atlantis da banda sueca Postiljonen.

Em 2019, ela também faz uma participação especial no filme de comédia A Maratona de Brittany, protagonizado por Jillian Bell.

Hoje em dia, após três anos de namoro, Tobey Maguire e Tatiana Dieteman moram juntos na mansão do ator em Santa Monica.

De acordo com a revista US Weekly, os dois filhos do ator – Ruby e Otis – gostam de Tatiana e aprovam o relacionamento.

Tatiana Dieteman tem pouco mais de 12 mil seguidores no Instagram, mas sua conta é fechada.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, com Tobey Maguire, está em cartaz nos cinemas brasileiros.