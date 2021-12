Após fama, atriz de The Big Bang Theory e Grey’s Anatomy sumiu do mapa

Você provavelmente conhece a atriz americana Summer Glau por performances em The Big Bang Theory, Grey’s Anatomy e na série do Exterminador do Futuro. A atriz parecia estar no início de uma carreira bastante promissora, mas nos anos 2000, acabou “sumindo do mapa”. O site TheThings explicou o que aconteceu; veja abaixo.

No cinema, Summer Glau é conhecida principalmente por projetos como Sleepover Serenity e por dublar a Supergirl no filme Superman/Batman: Apocalypse, uma produção animada da DC.

Continua depois da publicidade

Já na TV, a atriz contou com performances bem mais impressionantes, atuando em séries como Angel, Firefly, Cold Case, CSI, The Big Bang Theory, Dollhouse, Chuck, Grey’s Anatomy e Arrow – além de protagonizar a produção de ficção científica Exterminador do Futuro: As Crônicas de Sarah Connor.

Em The Big Bang Theory, Summer fez uma participação especial como si mesma em uma viagem de trem de Leonard, Sheldon e Howard. Em Grey’s Anatomy, a atriz viveu a enfermeira Emily Kovach na oitava temporada.

Por onde anda Summer Glau?

De acordo com o site TheThings, Summer Glau decidiu dar um tempo na carreira de atriz para focar mais na família.

Segundo uma matéria publicada pelo site The Teal Mango, Summer tomou a decisão após o nascimento da primeira filha.

“A primeira filha da Summer nasceu em 2015, e a segunda nasceu em 2017. Por isso, ela começou a aceitar menos projetos. Ela está muito feliz em se concentrar na família”, afirma a publicação.

O fato de Summer Glau ter abandonado a carreira para cuidar dos filhos não é exatamente uma novidade em Hollywood.

Grandes astros da indústria do entretenimento, como Cameron Diaz, decidiram fazer a mesma coisa.

Embora esteja afastada do cinema e da TV, Summer Glau não está exatamente aposentada.

Atualmente, a atriz tem 40 anos, e continua participando esporadicamente de projetos na TV.

O projeto mais recente de Summer Glau foi a série de artes marciais Wu-Assassins, exibida pela Netflix.

Na produção, Summer Glau interpreta Water Wu/Srta. Jones, e aparece em pelo menos dois episódios da primeira temporada, em 2019.

Antes de Wu Assassins, a atriz fez uma participação especial na série Castle, em 2016.

De acordo com o IMDB, Summer Glau não tem nenhum projeto previsto para os próximos anos no cinema ou na TV.

Em 2021, a atriz emprestou sua voz ao jogo de RPG online “Ctrl-Alt-Destroy”. Além de dublar vários personagens, Summer também é a narradora do game.

The Big Bang Theory está no HBO Max. Grey’s Anatomy pode ser assistida no Star+. Clique aqui para assinar a plataforma.