Após lançamento de Lulli na Netflix, atriz revela novo visual

Amanda de Godoi recentemente lançou Lulli na Netflix. Depois da estreia do filme com Larissa Manoela, Amanda decidiu mudar o visual.

A atriz trocou os cabelos longos e ondulados por um penteado mais curto e repicado. Ela falou sobre a mudança com a Marie Claire.

Continua depois da publicidade

“Fiz minha mudança com o Fil Freitas, eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Eu o conheci em 2017, quando eu fiz a transformação mais radical no meu cabelo, um chanel para a Felícia, minha personagem dos anos 20 para Tempo de Amar, do Jayme Monjardim”, disse a atriz.

“A partir daí nunca mais larguei o Fil. Pra mudanças para personagens ou só para mim, mesmo. Eu confio nele e na equipe dele, chego e dou uma ideia, mas sempre falo “faça o que você quiser”. É sempre artesanal e artístico tudo que ele cria”, continuou.

Amanda de Godoi também falou sobre a conexão com o filme Não Olhe Para Cima, com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

“Um dia a gente estava esperando para gravar quando eu vi que nosso FaceShield era igual ao que Leornado DiCaprio e a Jennifer Lawrence estavam usando pra gravar Não Olhe Para Cima. Alguma coisa em comum com eles a gente tem!”, brincou a atriz de Lulli.

Veja publicações de Amanda de Godoi mostrando a transformação visual dela, abaixo.

Mais sobre Lulli, da Netflix

“Após ser eletrocutada por uma máquina de ressonância magnética, uma jovem estudante de medicina ambiciosa começa a ouvir os pensamentos dos outro”, diz a sinopse do filme.

Além de Larissa Manoela e Amanda de Godoi, o elenco de Lulli conta com Renato Fagundes, Sérgio Malheiros, Vinícius Redd, Yara Charry, Nicolas Ahnert, Paula Possani, Gabriel Contente, Ana Mangueth e Carlos Artur Thiré, além das participações especiais de Guilherme Fontes, Luciana Braga, Marcos Breda e Thalita Rebouças.

César Rodrigues dirige o filme. Ele é conhecido por ter comandado Minha Mãe é uma Peça 2: O Filme, Vai que Cola: O Filme e Modo Avião, também da Netflix com Larissa Manoela.

A produção é de Luiz Noronha, Cecilia Grosso e Samantha Moraes, com produção executiva de Patricia Zerbinato.

Lulli está disponível na Netflix.