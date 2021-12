Após mãe chamar de “m*rda”, ator de La Casa de Papel vai pausar carreira

La Casa de Papel lançou seus episódios finais na Netflix no início de dezembro, emocionando os fãs com um desfecho dramático e bastante satisfatório. A conclusão coincidiu com um drama pessoal vivido por um dos astros. Em uma entrevista ao site El Periodico, Hovik Keuchkerian falou sobre sua decisão de interromper a carreira após receber uma dura mensagem da mãe; veja abaixo.

Para quem não sabe, o ator libanês Hovik Keuchkerian interpreta Bogotá em La Casa de Papel. O personagem é um competente soldador, que desempenha um papel crucial em um dos assaltos da equipe do Professor.

O que muitos fãs não sabiam é que durante as gravações da série, o ator vivia um triste drama pessoal, marcado por problemas de saúde mental e pelo alcoolismo.

Hovik emocionou o público espanhol com seu desabafo sincero sobre os problemas pessoais, atuando para quebrar o estigma da depressão e incentivar os fãs que necessitam a também procurar ajuda.

O drama de Bogotá em La Casa de Papel

Na entrevista ao Periodico, Hovik Keuchkerian explicou que o estresse do trabalho foi uma das raízes de seu colapso mental.

O ator de La Casa de Papel contou que, no início da carreira, não costumava beber nem fumar, mas que tudo mudou com o decorrer de sua trajetória.

“O álcool é a porta de entrada para o egoísmo. Você é contratado e faz o seu trabalho. Mas não é a mesma coisa. É muito difícil se dedicar 100% nas filmagens quando seu único pensamento é a hora de ir embora, voltar para a casa, abrir uma garrafa de uísque e dormir bêbado”, desabafou o ator.

Hovik decidiu buscar tratamento após receber uma ligação da mãe, com duras palavras, em maio de 2021.

“Minha mãe me ligou e falou tudo que eu precisava ouvir: ‘Você está gordo, está feio, está tóxico. Levante-se, seu pedaço de m*rda!’ Quando a sua própria mãe te diz algo assim, algo acontece dentro de você”, explicou o ator.

O Bogotá de La Casa de Papel explicou que sua motivação para procurar ajuda profissional e interromper a carreira foi o amor pela mãe, que já é idosa.

“Quando a velha for embora, não quero vá me enxergando como um pedaço de b*sta”, contou o ator, com honestidade e irreverência.

Atualmente, Hovik Keuchkerian está no hiato de sua carreira. La Casa de Papel foi seu projeto mais recente.

“Antes de terminar La Casa de Papel, eu já sabia que teria que parar”, afirmou o ator.

Hovik Keuchkerian espera retornar à indústria em breve, após lidar com seus demônios pessoais.

“Dentro de um ano, estarei preparado para a guerra”, concluiu o astro.

La Casa de Papel está disponível na Netflix.