Após namoro com Zendaya, Tom Holland curte post curioso sobre sexo

Tom Holland, astro de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, parece dar spoilers sobre a vida pessoal também. Após confirmar o namoro com Zendaya, co-estrela na Marvel, o ator curtiu um post sugestivo sobre sexo.

Sendo famoso do nível de Tom Holland, é muito difícil que uma atitude como essa passe despercebida. O que também chamou atenção é que a curtida acontece logo depois do astro de Homem-Aranha e a namorada Zendaya terem brincado em um programa da TV sobre a diferença de altura dos dois.

No The Graham Norton Show, Zendaya e Tom Holland riram que era a atriz quem segurava o intérprete do Homem-Aranha nos saltos de Sem Volta Para Casa, quando deveria ser ao contrário.

Agora, no Instagram, o astro da Marvel curtiu uma publicação da página LAD Bible que afirma que os homens menores fazem mais sexo.

“Homens mais baixos são mais ativos sexualmente do que homens mais altos – quem poderia imaginar? Um estudo com 531 homens heterossexuais descobriu que a frequência de sexo era maior entre os homens com altura inferior a 1,75 m. Damos um emoji de coroa nos comentários para nossos pequenos reis”, afirmou a publicação.

Quando os internautas perceberam a atitude de Tom Holland, muitos começaram a comentar e dar uma coroa para o astro da Marvel. Veja abaixo.

Tom Holland está no cinema com Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

