Após polêmica, Chris Pratt, de Guardiões da Galáxia, aparece com filho

Depois de polêmica envolvendo publicação nas redes sociais, Chris Pratt foi fotografado junto do filho mais velho, Jack. O astro de Guardiões da Galáxia foi almoçar com a esposa, Katherine Schwarzenegger, o filho e a filha, Lyla Maria.

Além deles, compareceram a irmã de Katherine, Christina e a mãe das duas, Maria Shriver. O filho de Chris Pratt tem 9 anos, enquanto a filha tem apenas 1 ano.

Todos eles aparecem nas fotos com roupas mais esportivas. O ator de Guardiões da Galáxia vestia uma camiseta azul, de mangas compridas e calça branca.

Já a esposa dele estava de macacão e sandálias, ela carregava a filha no colo, enquanto Jack caminhava pouco atrás do pai.

A polêmica envolvendo Chris Pratt começou com uma publicação do astro em que ele fala sobre a filha mais nova dele. Entenda sobre o assunto, abaixo.

A polêmica envolvendo o ator da Marvel

Internautas enxergaram a publicação de Chris Pratt, ator de Guardiões da Galáxia da Marvel, como uma indireta insensível ao casamento dele com Anna Faris.

Como citado, os internautas ligaram o texto com o fato de Jack, filho do ator com Anna Faris, precisar de cuidados especiais. A publicação e o uso da expressão fizeram com que Chris Pratt fosse bastante criticado nas redes sociais.

“Olhe como ela está olhando para mim. Sabe? Nos encontramos na igreja. Ela me deu uma vida incrível, um linda filha saudável, ela mastiga tão alto que minhas orelhas podem cair, mas isso é amor! Ela me ajuda com tudo. Como contribuição, periodicamente, eu abro uma lata de picles.

Essa é troca. O coração dela é puro e pertence a mim. Meu maior tesouro ao lado do meu cartão de Ken Griffey Jr (jogador de beisebol). Que se você sabe, sabe que significa muito. O aniversário dela é em seis semanas. Então, se eu não der nada, vou dizer para ela voltar para esse post. Amo você, querida”, escreveu Chris Pratt.

Os fãs logo interpretaram como uma indireta do ator para o casamento com Anna Faris. O filho dos famosos, Jack, nasceu prematuro e precisou ficar um mês na UTI. Em 2017, em livro próprio, a atriz também comentou que o filho “teve sangramento cerebral severo”, o que o deixou com sequelas.

Vale lembrar que o famoso de Guardiões da Galáxia já vem sendo criticado por seguir uma igreja que apoia práticas controversas. Entre elas, o criminoso programa chamado de terapia de conversão sexual.

Confira abaixo a publicação do ator da Marvel.