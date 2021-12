Após preocupação dos fãs, atriz de Round 6 admite drástica perda de peso

HoYeon Jung chamou atenção dos fãs nas redes sociais após aparentar uma drástica perda de peso. Agora, a estrela de Round 6 (Squid Game) na Netflix admitiu que passou por um momento conturbado após a fama.

O primeiro susto dos fãs aconteceu ainda em novembro, no LACMA Art & Film Gala, em Los Angeles. Depois, a intérprete de Kang Sae em Round 6 postou fotos, em que mostrou como emagreceu.

Espectadores comentaram que estavam preocupados com a saúde da atriz. Alguns pediram para que HoYeon Jung desse atenção para alimentação.

Antes, ao The Hollywood Reporter, a atriz de Round 6 admitiu que não tinha mais conseguido se alimentar após virar famosa.

“Foi realmente difícil de acompanhar. Eu não conseguia comer! Acho que perdi uns 3 quilos. Não era exatamente estresse. Era meio que um sentimento de ‘o que está acontecendo?’, e ‘quem sou eu?’”, explicou HoYeon Jung.

Ao Star News, a famosa da Netflix mudou um pouco o discurso. HoYeon Jung disse que a agenda lotada de eventos nos Estados Unidos a impediu de se alimentar direito. A famosa de Round 6 chegou a pesar 45 kg.

“Então eu perdi muito peso. Todas as roupas que costumavam servir em mim quando vim aqui estão muito largas agora”, relatou a estrela.

Veja abaixo e compare o antes da atriz, em Round 6, e o depois com o sucesso.

Round 6 (Squid Game) segue disponível na Netflix

Em Round 6 (Squid Game), 456 pessoas são convidadas a participar de uma misteriosa competição de sobrevivência chamada apenas de Squid Game.

Os participantes competem em uma série de jogos infantis tradicionais – mas com reviravoltas mortais – e colocam as vidas em risco em busca do prêmio de 45,6 bilhões de Wons (a moeda da Coreia do Sul). O valor equivale a aproximadamente 40 milhões de dólares.

Apenas um entre os participantes leva a bolada. Nesse cenário marcado por traições, ambição e muitos perigos, todos os concrrentes fazem de tudo para garantir o prêmio. Afinal de contas, o Squid Game só convida pessoas que realmente precisam de dinheiro, o que traz um nível maior de desespero à competição.

Round 6 (Squid Game) está disponível na Netflix.